144 años de lucha menos 47, ¿no?

Escucho decir por los medios a algunos militantes del PSOE que si llevan 144 años de lucha no los van a amedrentar las manifestaciones de quienes están en contra de sus negociaciones con la Euskadi y la Cataluña independentistas, xenófobas y racistas para formar gobierno. Están en su derecho de negociar con quien deseen, esa es la dinámica parlamentaria aunque les moleste al PP y a Vox. Los seguidores de este último partido no han cumplido en las urnas para evitar lo que ahora deben soportar.

Pero de ahí a darse el PSOE de luchadores tantos años, vamos, vamos. Todos los que hemos estado politizados en los años del franquismo que nos han tocado en suerte o en desgracia sabemos de la espantá del PSOE tras la derrota de la república. El maquis fue la resistencia guerrillera al franquismo apoyada sobre todo por el comunismo, aunque al final dejaran tirados a sus miembros.

En los libros de Historia podemos leer igualmente cómo apoyó el PSOE a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), junto con UGT. ¿Qué lucha es ésa? ¿La lucha por la fama? Cada cual es muy libre de luchar por lo que guste, otra cosa es que se me quiera presentar como lucha obrera contra la derecha.

Los hechos son los hechos y las memorias histórico-democráticas exigen que se le vuelva a recordar a tanto amnésico que, descontando Unión Patriótica (el partido único de aquella dictablanda), el PSOE fue el único partido al que se le permitió permanecer en la legalidad. Largo Caballero — «el Lenin español», ya lo hubiera querido él— se convirtió en esos años 20 del siglo XX en miembro del Consejo de Estado. La UGT, gracias a Primo de Rivera, llegó a ser el sindicato de clase más importante de España. ¡Menuda lucha obrera contra la derecha!

Lo que yo he vivido es que en la clandestinidad universitaria y periodística no había nadie del PSOE con quien mantener objetivos comunes o firmar un cartel reivindicando la amnistía para los presos políticos franquistas y la existencia y libertad de partidos políticos. Bueno sí, en la Facultad de Geografía e Historia había uno a quien quiero y admiro todavía, por su coherencia. Uno. Y había que buscarlo a ver dónde estaba para que nos diera el visto bueno y pudiéramos colocar las siglas PSOE bajo carteles que acaso arrancaran de la pared o los policías o los bedeles chivatos de la policía política de Franco.

En la Transición le dieron buena cancha y tolerancia al PSOE -desde la planificación que se estaba haciendo entre los segmentos dominantes de España, Estados Unidos y Alemania-, para que el Partido Comunista no se adueñara de la izquierda como había sucedido en Italia donde EEUU tenía vetado que el PCI llegara al poder. Aquel PSOE de la Transición ya había hecho los deberes en Suresnes y se había desprendido de la vieja guardia para apuntarse a esa izquierda moderada y civilizada que el sistema soportaba y soporta como mal menor.

El PSOE actual se ha levantado, en buena medida, sobre cuadros dirigentes del PCE, completados con socialistas honestos y coherentes que ya estaban ahí y con un desembarco asombroso de gentes que llegaban a Sevilla y se arrimaban al sol que más les iba a calentar y ahí siguen muchos aún, sin que el PP les haya quitado de sus puestos de gestión como hace el PSOE con el “enemigo” cuando irrumpe tras ganar unas elecciones.

Que no hay que atosigar ni hacer escraches en la casa de nadie es indudable y eso podría incluir a las sedes del PSOE si no pactaran con delincuentes en nombre de la paz y se convirtieran entonces en sus cómplices. Y que hay que poner las cosas históricas en su sitio también, como que el PSOE dejó de ser marxista hace muchos años; por razones de Estado, había que sumarse a Occidente y Felipe González fue realista, todo lo contrario que sus compañeros de ahora. Si el PSOE ha pactado con los especialistas en acosos a casas y sedes parlamentarias ahora está probando su propia medicina. Quién sabe hasta dónde -por desgracia- puede llegar este río revuelto que sirve para la ganancia extremista, sí, pero también para que los españoles que lo deseen muestren sin miedo y con todo derecho su descontento, que ya está bien de tanto miedo impuesto por unos sujetos que no tienen ni media bofetada histórica.