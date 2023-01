20 años de la muerte de José Couso

En abril se cumplirán veinte años desde que el cámara de TV de Tele 5, José Couso, fuera asesinado por el disparo de un tanque norteamericano durante la invasión de Bagdad en 2003. Puede afirmarse que Couso filmó su propia muerte cuando desde el balcón de la habitación del Hotel Palestina en la que se encontraba -un hotel reservado a la prensa-, divisó con su cámara, a lo lejos, el disparo de un tanque que fue a impactar contra la fachada del hotel matando al periodista ucraniano de la agencia de noticias inglesa Reuters, Taras Protsyuk, que se encontraba en un piso superior, y al propio Couso.

No sé si Zelenski le recordará a Biden la muerte de Taras Protsyuk o Pedro Sánchez la de Couso, como son unos mandados que se mueren por estar en la Casa Blanca tomando un café aguado norteamericano con el señor Biden... Aunque Zelenski es como de la casa... blanca y Sánchez hasta que no se ponga formalito, tire a la basura a Podemos y diga lo mismo que Felipe González en los inicios de los 80: «Prefiero morir apuñalado en el metro de Nueva York que de aburrimiento en las seguras calles de Moscú», nada tiene que hacer.

Fue un asesinato de guerra lo de Couso y como se habla tanto de los asesinos de guerra cuando son los demás pero no cuando somos nosotros, lo traigo hoy al recuerdo. Toda la historia del hecho la pueden hallar ustedes aquí, si es que desean dedicarle algo de tiempo al asunto. En un magnífico reportaje de investigación de la propia Tele 5 -se llama Hotel Palestina- se cuenta todo lo esencial, incluso el oficial que disparó lo confiesa y lo hizo por supuesto porque se lo ordenaron. El reportaje no es fácil de encontrar en Google, que es de EEUU, es mejor buscarlo en Dailymotion, propiedad del conglomerado francés Vivendi, ahí no está tan censurado.

El hotel Palestina se hallaba en las coordenadas del ejército estadounidense como el hotel en el que se hospedaban y trabajaban exclusivamente los periodistas. El sargento Gibson, desde su tanque, a una enorme distancia, creyó ver en sus ventanas y balcones a personas con prismáticos y los tomó por observadores enemigos. Dudó si disparar o no, la contienda en Bagdad ya había terminado. El sargento duda, consulta lo que hacer y dispara. Caen dos periodistas muertos. Los periodistas en esas misiones también llevan prismáticos. Les dispararon a sangre fría.

Por ese tiempo, Aznar y Bush se reunieron. Al final de la reunión un periodista les preguntó por la muerte de Couso. Bush dijo que fue un acto de guerra. Aznar asentó, nada más. La Justicia española ha aprobado una indemnización para la familia Couso. Esa Justicia quiso traer a los soldados responsables a España para juzgarlos. Imposible. Couso murió porque los periodistas podemos morir contándole a todo el planeta lo que ocurre en alguna parte del mundo. Esa es una de las grandezas del periodismo que mercenarios de tertulias y columnas mancillan día a día. No por eso ha dejado de ser grande y necesaria esta profesión, al revés, hay que sentirse orgullosos de ella aunque por supuesto jamás se le hará justicia a Couso. Era, nada más y nada menos, que un periodista.