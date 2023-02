2023: el año en el que se repitió 2008

Todavía recuerdo un debate electoral entre Manuel Pizarro, del Partido Popular, y Pedro Solbes, que era ministro de economía del PSOE. En ese primer envite dialéctico, el popular le avisaba a Solbes de la crisis que se venía encima. El socialista decía que no, que era un agorero y que con el Plan E estaba todo solucionado. La historia se repite.

Han pasado 15 años de una crisis mundial que marcó a una generación y que pasó a los libros de historia. 2023 apunta a ser el inicio de algo gordo también.

La crisis de principios de milenio debería de habernos llevado a cambiar el modelo productivo del país y dejar de pensar en el ladrillo como valor refugio. Esto no ha sido así y las viviendas han seguido subiendo hasta el infinito y más allá. Sin mencionar el alquiler, que algunos lo ven como una especia de paga especial de la ONCE.

El Euribor se acerca peligrosamente al 5 por ciento. Por ahora está en el 3.5 y ya ha muchas personas que dicen que se tienen que quitar de otras cosas para poder pagarlo. Que se quiten de cosas significa que no circula el dinero, y si no circula el dinero, ya saben lo que ocurre. El cataclismo.

Hay que destacar que la culpa no es sólo de los bancos, también es nuestra. Cuando firmas una hipoteca o cualquier contrato, lo suyo es leerlo de principio a fin y, mucho más importante, entenderlo. Más aún cuando estás firmando una condena de 15, 20 o 30 años. Que el Euribor fuese a terminar subiendo cuando estaba en el 0 o en negativo hace varios años era algo más que evidente, pero preferimos descargarnos de responsabilidades y culpar al banco por nuestra dejación.

El tema empleo también es importante, pues sube el precio de la vida, pero no lo hacen los sueldos al mismo nivel. Esto hace que todos nos vayamos empobreciendo un poco más. Al merme, como diría José Mota.

Para poder solucionar esto hace falta un crack total. Desde un cambio en las políticas hasta en la educación económica de la sociedad.

Yo no tengo la solución. Tampoco me pagan para ello, para eso están los miles de políticos a cargo de nuestros impuestos que deberían de estar rebanándose los sesos para que no nos fuésemos al guano.

La noche siempre es más oscura justo antes del amanecer, el problema es que estamos en pleno atardecer y nos queda mucho para volver a ver la luz. Tápense bien.