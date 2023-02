2,60 euros más al día

Una subida mensual de 80 euros al mes significa 2,60 euritos más cada día, que no es gran cosa, pero a mucha gente le da por lo menos para comprar el pan. Sí, así se ha puesto el pan mínimo de cada día para una familia media, a pesar de todas las teóricas bajadas del IVA que no notamos. Echarnos las manos a la cabeza por la subida del salario mínimo un 8%, es decir, porque les suban a los trabajadores que menos cobran 80 euritos en su sueldo mensual, contrasta con que este año los bancos, por ejemplo, hayan conseguido su récord histórico de beneficios. Gracias a la subida de los tipos de interés, algunos bancos han conseguido un extra de varios miles de millones de euros. A lo mejor es que nos falta memoria, pero yo me acuerdo todavía, porque no hace mucho, de cuando el estado salvó a la banca como Moisés salvó al pueblo elegido en el Mar Rojo, y sin intereses. Ya sé que no todas las empresas ganan como los bancos, pero 80 euros mensuales para la gente que solo gana para los primeros diez días del mes, que es tanta, no deja de ser una anécdota simpática, una propina, en un contexto en el que los precios de todo suben sin ruborizarse cada amanecer.

Puede que la medida les suene a electoralista, a puro populismo, a quienes no saben lo que es vivir siempre contando monedas en vez de billetes. Puede. Pero es que populismo viene de pueblo, y en una crisis por la inflación como la que estamos sufriendo la única medida para intentar que el pueblo –la inmensa mayoría de los ciudadanos del país- no se rebele es acercar lo máximo posible la posibilidad de cobrar a la obligación de pagar. Conviene que, desde abajo, estemos siempre dispuestos a recordar esa máxima de que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, aunque no nos dejen quienes siempre están dispuestos a verlo todo desde el ancho del embudo.