83 muertos a causa de la Covid-19. Millones de esperanzas

Pues las cifras de muertos por coronavirus siguen siendo insoportables. Hoy se notifican oficialmente 83. El número de contagios alcanza los 295. En Andalucía, 3. En Sevilla, afortunadamente, ninguno. En Madrid seguimos arrastrando golpe tras golpe.

Aunque estas 83 muertes son muchas menos que esas 950 a las que llegamos en el peor día de la pandemia, no puedo dejar de pensar en la cantidad de personas que se quedan sin su ser querido, en todos los que no han podido acompañar a esa persona que tanto querían. Pero sobre todo en los sueños que se han dejado de cumplir, en ese futuro tan espléndido que los muertos nunca alcanzarán ni disfrutarán, de las promesas hechas que dejan de tener importancia, de los poemas que leyeron en una ocasión y que tendrá que recitar otro a otros. Me entristece, hasta el dolor, pensar en todo lo que se lleva la muerte irremediablemente.

Una persona cercana y muy querida; ahora, mientras escribo estas líneas; se debate entre la vida y la muerte. Pasó quince días ingresada, enferma por el coronavirus. Después de disfrutar de un par de semanas en casa, los riñones han dejado de funcionar y el corazón necesita mucha ayuda para seguir haciendo su trabajo. No sé si es exacto el número de días en el hospital o si el corazón está afectado de una forma u otra. Lo que tengo muy claro es que Sonsoles está peleando con las secuelas que le ha dejado la Covid-19. Espero que sea capaz de superar una crisis tras otra y podamos ir a tomar un vino tan pronto como sea posible. Porque quedan cosas por decir, por soñar y por compartir.

No olvidemos que detrás de cada muerte quedan cosas. Un pasado, amores auténticos, aventuras inconfesables, ideas locas, amistades improbables o esa esperanza que nunca se confiesa y tiene que ver con la inmortalidad. No olvidemos que con cada muerte se marcha una inteligencia, una tristeza, una forma de amar, un guiño al sol o una mirada a la luna. Cosas que no se repetirán jamás porque son propias y exclusivas de los que nos dejan. Se pierde mucho con cada muerte.

Espero que Sonsoles aguante. Y que lo hagan tantos enfermos como sea posible. Ánimo, ánimo, ánimo.