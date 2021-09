900 euros al mes para Juanma Moreno

La ínclita lideresa de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, responsable del cisma divergente de Podemos en Andalucía, sigue trabajando a la inversa, como aquellos héroes grotescos que no conseguían morir por mucho que lo intentaran. Después de luchar tanto contra el machismo de Pocoyó y la falta de igualdad en la Patrulla Canina, ahora le pide al presidente de la Junta de Andalucía que se baje el sueldo a 900 euros para empatizar con las familias andaluzas. En el mundo paralelo en el que ella vive, creo que ella misma empatizaría más no bajándose el suyo, sino guardando un provechoso silencio.

Las declaraciones de la candidata a presidir el Gobierno andaluz vienen al caso por unas matizaciones, a su vez, del propio presidente, Juanma Moreno, sobre el Sueldo Mínimo Interprofesional, que por muy mínimo que sea es bajo para cualquier familia. Ya lo sabemos. Lo sabe todo el mundo. La cosa no es tan sencilla para la economía, porque, si lo fuese, se ponía un sueldo mínimo de 5.000 euros y santas pascuas. Que el presidente andaluz diga que el tema es complejo a lo mejor no es oportuno, y menos en esta cuesta de septiembre para todas las familias que es peor que la de enero. Pero que alguien en la oposición contraataque con que se baje él el sueldo a 900 euros no solo es una ridiculez, sino también un ejercicio de demagogia barata de la que ya estamos muy hartos.

Si el presidente de la Junta cobrase 900 euros, malo. Muy malo, porque imaginad lo que significaría eso para el sueldo de la gente de a pie. Yo no quiero que el presidente de mi comunidad autónoma cobre poco, lo que quiero es que no robe y que gestione del mejor modo posible el dinero público de todos. Y de cualquier líder de la oposición, lo que espero es que presente propuestas lúcidas para mejorar la economía de todos, incluso empezando por la suya propia si eso le sirve para evitarnos a todos la demagogia, que también tiene su precio.