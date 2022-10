A José Ortega Cano le va a dar un patatús

A José Ortega Cano le va a terminar dando un parraque. No es normal el estado de nervios en el que se encuentra el que fuera marido de Rocío Jurado. No son normales los gritos que dedica a periodistas y presuntas examantes. No es normal nada de lo que está pasando alrededor del torero.

¿Se puede considerar persecución lo que están haciendo los periodistas con este individuo? Sin duda. Ya sé que este señor, lejos de quedarse en casa calladito, acude a los platós de televisión con cierta alegría; y ya sé que esto justifica que sea preguntado insistentemente y a todas horas puesto que no se puede pretender hablar solo si se cobra por ello. Ya sé que está justificado todo el trabajo de los reporteros, pero ¿esto hace que sea agradable? ¿Esa justificación hace que, si a este hombre le da un chungo, nadie tendrá que sentirse culpable?

Resulta inquietante que tanta mugre ajena sirva de diversión a miles de personas; resulta descorazonador que la vida de un señor desquiciado y alejado absolutamente de la realidad, sea motivo de tantos minutos en televisión. Es bochornoso asistir a este escarnio, esté justificado o no, a un sujeto que olvidaremos en cuanto deje de dar gritos o en el momento en el que la hija de Rocío Jurado deje de hacer caja aireando tanta putrefacción familiar y tanta caspa.

A Ortega cano le va a dar algo, porque entre otras cosas, la compasión de los periodistas está siendo francamente escasa. Ya hablaremos de salud mental, de lo necesario que es el respeto, de no ir más allá de los límites... Y de eso deberíamos estar hablando ahora. Luego será muy tarde.