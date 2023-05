A la espera del BCE. Mercados, qué esperar para hoy

La jornada de ayer en las bolsas europeas transcurrió tranquila a la espera de las decisiones de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés que se conoció por la tarde, ya con el mercado europeo cerrado.

El Ibex se quedó rezagado respecto al resto de principales índices europeos con un retroceso del 0,06% y hoy parte de los 9.076,70 puntos. Entre los valores con mejor comportamiento encontramos a Ferrovial que sumó un 1,48%, Enagás un 1,45%, ACS un 1,45% y Unicaja un 1,16%. En el lado de los descensos encontramos a Solaria que se dejó un 3,05%, IAG un 1,86%, Acciona Energía un 1,85% y BBVA un 1,78%.

ArcelorMittal ha presentado sus cuentas con una ganancia de 1.100 millones de euros y ha anunciado recompra de acciones hasta el 2025.

Frente a un Ibex que mostró indefinición encontramos al resto de principales índices europeos que cerraron en positivo, el DAX alemán sumó un 0,56% hasta los 15.815,06 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 0,36% hasta los 4.310,18 puntos, el CAC francés añadió un 0,28% o el FTSE británico que se anotó un 0,20%. En la bolsa de Milán destacó Unicredit que, tras mostrar un beneficio de 2.000 millones en el primer trimestre y mejorar sus objetivos, subió un 3,8% en su cotización.

En Wall Street se vivió una jornada prácticamente plana hasta el discurso de Powell tras conocerse la decisión de la FED de subir 25 puntos básicos los tipos de interés en los Estados Unidos, momento en el cual los principales índices descendieron con fuerza. El Dow Jones perdió un 0,80% hasta los 33.414,2 puntos, el SP500 se dejó un 0,70% hasta los 4.090,75 puntos y el Nasdaq restó un 0,46% hasta los 12.025,3 puntos. Destacaron las pérdidas en el sector de la energía, el financiero y el consumo defensivo.

El banco regional Pacwest Bancorp corrigió ayer un 60% tras el cierre de mercado, los rumores apuntan a que se estarían considerando numerosas estrategias, entre ellas la venta de la entidad, de esta forma se reavivan los temores sobre la estabilidad financiera. Algunas entidades regionales americanas como Western Alliance, Comerica o Zion muestran también correcciones significativas tras el cierre de mercado.

Los tipos de interés en Estados Unidos quedan entre el 5% - 5,25% en línea con lo estimado por el mercado. La FED deja abierta la posibilidad a no seguir aumentando los tipos de interés, pero las futuras decisiones dependerán de los datos económicos que se vayan generando y de las presiones inflacionistas. Powell aseguró que la decisión de pausar las subidas de tipos de interés no se tomó ya que las decisiones sobre la política monetaria se irán tomando en cada reunión ya que el objetivo de devolver la inflación al 2% se mantiene, aunque no estamos cerca de conseguirlo.

En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,12% hasta los 29.157,95 puntos y del 0,93% en el Hang Seng. El PMI manufacturero Caixin de China en el mes de abril ha caído al 49,5 desde el 50,0 lo que hace temer una contracción económica y afecta al precio del petróleo que cae fuertemente esta semana.

El oro continúa su escalada y cotiza a 2.047,60 dólares la onza, la plata a 25,918 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 69 dólares y el Brent a 72,99 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,1086 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,364%, el bono alemán a 10 años en el 2,248% y el bono español a 10 años en el 3,314%.

Hoy la toca el turno al Banco Central Europeo sobre la decisión de tipos de interés, será a las 14:15h cuando el organismo comunique su decisión. Se espera una subida de 25 puntos básicos y también estaremos pendientes de la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde prevista para las 14:45h. Siguiendo con la temporada de resultados empresariales hoy le toca el turno a Apple, Shell o Booking entre otras empresas. Entre las referencias macroeconómicas, conoceremos la Balanza Comercial en Alemania, el PMI de Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y zona euro, así como el IPP de la eurozona. En Estados Unidos conoceremos la Balanza Comercial y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.

Los futuros europeos vienen a la baja, a las 08:30h el Ibex pierde un 0,83%, el DAX un 0,18%, el Eurostoxx50 un 0,26%, el CAC40 un 0,04%, el FTSE100 un 0,36% y el Italia40 un 0,20%.

Todo hace indicar que asistiremos a una apertura bajista de los mercados europeos a la espera de las decisiones sobre los tipos de interés del BCE.