A la Iglesia le conviene estar unida

La última vez que la Iglesia de Los Palacios y Villafranca demostró músculo en medio de la calle fue también en torno a su Patrona, la Virgen de las Nieves, aunque se trate de una devoción con más nombradía oficial que oficiosa nómina de seguidores. Fue en 1996, cuando la titular de la parroquia mayor de Santa María la Blanca fue nombrada alcaldesa perpetua y honoraria con motivo de su supuesto 200º aniversario. Años más tarde, el archivero municipal Julio Mayo demostró –y así lo contó en su propio pregón de la Patrona, justamente- que la talla no era tan antigua como se pensaba, pero el nombramiento quedó perpetuado. Hoy, 27 años después, la calle de la Aurora ha vuelto a rebosar con miles de personas asistiendo a la misa extraordinaria por el Corpus Christi, presidida por el flamante obispo auxiliar, Ramón Valdivia, que ha insistido en su homilía en la necesaria muerte o sacrificio de todas las partes de la Iglesia para conseguir su unidad. El mensaje es el clásico de la teología eclesiástica, el que recuerda la semilla del sembrador, el grano de trigo o la propia crucifixión de Cristo, es decir, la lección de siempre de que el cristiano ha de renunciar a sí mismo para alcanzar la vida eterna y esa unidad del Cuerpo del Señor que es la propia Iglesia. Se trata de una arenga que los gobernantes de la Iglesia lanzan al aire de los pueblos pero que están aplicando, de súbito, desde el seno mismo de la propia Iglesia. Podría parecer una novedad en estos últimos años en que la laicidad de la sociedad española y europea da la sensación de arrinconar el Evangelio, pero no debemos olvidar que el propio Juan Pablo II se dejó caer por la Aldea de Almonte y legó para la Historia aquel titular que era en sí mismo el eslogan de lo que ahora parece mucho más claro: “Todo el mundo debería ser rociero”.

Hoy, al contrario de lo que ocurrió en el tránsito entre las calles Aurora y Abajo en 1996, el altar en Los Palacios se ha puesto mirando hacia la marisma inmensa, y no creo que el gesto haya sido casual, sino significativo en esa intención de aperturismo en la que la Iglesia lleva varios años empeñada. Pongo el ejemplo de Los Palacios y Villafranca, mi pueblo, por pura cercanía, pero la reflexión vale para toda la Iglesia de nuestro país como mínimo, pues se trata de una puesta en abismo de lo que ocurre a nivel general. La misa de hoy -y la procesión del Corpus- cierra una semana repleta de actos, procesiones y charlas evangelizadoras en torno a lo que aquí ha dado en llamarse Misiones Populares, un eficiente prólogo para la Coronación Canónica de la Patrona palaciega, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre. Durante toda la semana, todos los titulares cofrades con verdadero tirón popular han procesionado de un templo a otro, y las calles se han inundado de gentío, que era la intención. La Iglesia española, y máxime desde la llegada del nuevo papa Francisco, tan popular él también, está decidida a recuperar el tirón de la piedad popular, de la religiosidad popular y de todo lo que huela a gentío para recuperarse de ese estado crítico de irrelevancia en el que ha hecho el tránsito entre los siglos XX y XXI precisamente por culpa, sobre todo, de su división interna. Tiene su gracia esta repentina preocupación por la religiosidad popular porque, durante décadas tras el franquismo, ha sido el propio clero quien ha mirado todo eso por encima del hombro.

En 1996, cuando el altar de la Patrona se colocó mirando hacia dentro y no hacia afuera, las cosas de la Iglesia en Los Palacios y Villafranca, y en todo el país, eran muy distintas. Hubiera sido impensable esa imbricación de todas las realidades eclesiásticas; hubiera resultado disparatada esa cohesión de hermandades, grupos de fieles y, sobre todo, del Camino Neocatecumenal, en aras de una presencia verdaderamente relevante en el seno de la sociedad. Primeramente, porque muchos de los propios responsables de las cofradías no se podían ni ver entre sí, en este pueblo como en muchos. En segundo lugar, porque apenas había grupos de fieles verdaderamente organizados ni coordinados. En tercer lugar, porque representar oficialmente a algunas de estas realidades no formaba parte aún de la vanidad social generalizada. Y, por último, porque los mil y pico de vecinos que formaban parte del Camino Neocatecumenal, los Kikos –como se conocían todavía entonces en honor a su inventor, Kiko Argüello- entendían aún su propia religiosidad en clave de exclusivo apartamiento y no de sumar, un concepto ahora tan acuciante...

Pero las cosas han cambiado en estos últimos años. Como ocurrió en el siglo XIX entre la Nobleza y la Burguesía, cuando la primera ponía el título y la segunda el parné, en la Iglesia diversa de últimamente se ha entendido que conviene también la unidad, y así unos ponen el fondo reflexivo de la palabra leída e interpretada y los otros, la gente. A ambas partes les interesa la unión, porque la unión –el eslogan de Los Palacios y Villafranca de la Marisma desde 1836, por otro lado- siempre nos hace más fuertes. Ahora el reto no es solo que esta unión permanezca en el tiempo, sino que dé frutos en abundancia entre los más necesitados, las ovejas descarriadas a las que el Señor vino a buscar. Porque solamente así demostrará la Iglesia, como luz y sal ante el mundo, que tiene vocación de conformarse por los publicanos que rezan humildemente a Dios y no por los fariseos que se dan golpes de pecho.