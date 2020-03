La desesperación de los sirios no está jamás en la agenda de los grandes despachos internacionales. Llevan décadas encerrados en la guerra enquistada que no es suya, en su lucha cóncava, en su grito obtuso e inaudible, su enfrentamiento plural e interminable que, además, a nadie interesa resolver. Y ahora, de súbito, encerrados como moscas entre el tapón turco que se ha descorchado y el tapón griego que se niega a soportar la indiferencia de toda Europa, pueden morirse ante la indiferencia del mundo, que sigue a sus cosas, como siempre, como nos tenemos acostumbrados en esta inercia de vivir por casualidad. Quien pueda.

A los sirios que les den. No lo digo yo. Lo dice la Europa civilizada, esta Europa nuestra que sigue aparentando ser un oasis de los derechos humanos en el mundo y realmente lo es, pero aislándose, mirándose el ombligo hasta no sabemos cuándo, porque, como dicen los viejos en mi pueblo, el agua siempre busca su cauce y al hambre no hay quien la detenga.

A los sirios que les den. Que les den soluciones los otros, o que se las busquen bajo su propia tierra. Ya les dimos refugio a buen precio en los campos de Turquía, hasta que los turcos se han cansado. Todo es renegociable, supongo. Pero de momento los sirios, bombardeados en sus propios hogares, escapan de Turquía sin posibilidad de volver y huyen hacia Grecia sin posibilidad de entrar. Un bucle vicioso, maldito, sin solución, que aquí observamos desde las pantallas y los condena a la desesperación que vemos en esas madres a punto de reventar de rabia, literalmente, ante la impotencia de salvar a sus hijos de los gases y otras medidas que la civilización inventa para convertir en ley la canallada.

Entre esos niños desesperados, pero niños como todos los niños del mundo -como los tuyos, lector, lectora, como los míos- también murió uno ayer, anónimamente, sin nombre ni propaganda. Lástima que no se llamara Aylan ni nadie le hiciera una foto. Lástima que no emitiera signos propios para convertirse en espectáculo de sensiblería global.

Pero el caso es que ha muerto, como Aylan. Se hundió su embarcación ante el acoso del mundo civilizado y se ahogó como todos los migrantes ahogados de la historia. Se murió sin titulares ni compasión sobre su foto viralizable.

Y ha muerto al filo de esta Europa que empezó a nacer -recordémoslo- para evitar más guerras después de la mundial que era estrictamente suya; ha muerto al filo de esta Europa que siguió creciendo para confluir políticamente hacia la democracia; al filo de esta Europa que explosionó pensando en el dinero, al que llamó euro. Ha muerto a la orilla de esta Europa a la que ni el antibelicismo ni la democracia ni el progreso económico le han servido para aprender lo único que es fundamental.