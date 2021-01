A mi negocio sí puedes venir

La política hoy en España es un negocio como otro cualquiera, que deja pingües beneficios a determinados dirigentes. Puedes pasar de estar tieso como un tasajo a vivir como Dios. Si lo dudan ahí están los expresidentes españoles o Pablo Iglesias e Irene Montero. Por eso, porque la política es un negocio, se van a celebrar las elecciones autonómicas en Cataluña a pesar de que la pandemia nos está dejando medio millar de muertos diarios y que estamos a punto de que se colapse la red de hospitales nacionales. El Gobierno puede cerrar negocios con el pretexto de salvar vidas, pero el de la política no se cierra. Un ciudadano de Gerona no puede ir a ver a su madre a Barcelona, pero sí puede ir al mitin de Rufián o Illa porque ese negocio, el de la política, es sagrado, y no se cierra. Luego vendrán las lamentaciones, pero lo cierto es que se van a celebrar elecciones en la región catalana en un momento en que la pandemia está absolutamente descontrolada. ¿Qué mensaje se lanza a la quemada ciudadanía? Que si puedo ir a un mitin o a votar, es que la cosa no es tan grave como dicen las cifras de muertos. Por encima del derecho a votar, tendría que estar el derecho a proteger tu vida y si se acaban celebrando las elecciones catalanas, como parece, pueden caer muchas personas. Por otra parte, es de locos que los positivos vayan a votar a una hora determinada, porque eso es atentar contra la intimidad de esas personas. Primero los leprosos, ¿no? Pero lo que ya chorrea sangre es que vaya a haber mítines, con el virus en la calle más enfurecido que nunca. A un mitin puedes ir o no, nadie te puede obligar, pero sí te obligan a estar en una mesa electoral aunque no quieras estar para evitar riesgos. Y si te niegas, multa e incluso pena de cárcel. ¿De verdad que hay que tragar con esta chapuza? Para animar el cotarro y, según Iglesias, que todo sea más democrático, dejan libres a los condenados del procés, digamos para que le vayan cogiendo el gusto al indulto. Todo sea por el efecto Illa, que parece que puede ganar las elecciones, aunque está por ver que, aun ganando, pueda formar Gobierno. Y digo yo. ¿A quién le puede interesar que este señor pueda ser o no presidente de Cataluña?