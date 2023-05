A nueve días de las elecciones

A sólo nueve días de las elecciones ya se sabe qué partido las va a ganar por goleada: EH Bildu, sin duda, calificado por la Fiscalía de “partido democrático”. ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues eso. Si un mes antes de las elecciones nos hubieran dicho que sólo se iba a hablar de la banda terrorista ETA, nos habríamos llevado las manos a la cabeza. Me pongo en lugar de las decenas de miles de víctimas del terrorismo vasco y llego a la conclusión de que no tenemos arreglo como país. ¿Cómo va a ser democrático un partido que metió en sus listas a 44 etarras condenados, siete de ellos por delitos de sangre? Si no lo es un partido que lleve en sus listas a un señor que colecciona fotos de Franco o que tenga un abuelo franquista, ¿cómo lo va a ser una formación como la vasca, por muy legal que sea? ¿Se imaginan que el PP o Vox llevaran en sus listas a personas que hubieran tenido alguna relación con gobiernos franquistas?

Bildu es el partido que más va a ganar en estas elecciones municipales y autonómicas, con lo que la jugada les ha salido bien. A sólo nueve días de ir a los colegios a votar, los ciudadanos apenas saben nada nuevo sobre la sequía, los precios, las hipotecas o el futuro de nuestros jóvenes, que de eso se trataba. La campaña está rota y he oído decir esta misma mañana a un especialista en campañas electorales, que hay millones de indecisos, quizá confundidos por todo esto de haber incluido a criminales en las listas del partido vasco, algo tremendamente cruel y vergonzoso. Siempre hay sobrados motivos para castigar al partido que gobierna a la hora de ir a votar, pero en esta ocasión el castigo estaría más justificado que nunca, porque la culpa de todo este desastre la tiene el Partido Socialista Obrero Español por blanquear a ETA y sus herederos y meter el forraje que ha metido en el Gobierno. En nueve días es imposible invertir el desaguisado, reconducir la campaña. No sé muy bien a qué partidos les interesa esto. En cualquier caso, perdemos todos.