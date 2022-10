A Ortega Cano le acompaña la fuerza

El semen de José Ortega Cano es de fuerza. Y no es algo que se me haya ocurrido decir así, en un momento, por hacer la gracia; no, no, lo dice él mismo. Su semen es de fuerza, como la harina esa que se usa para hacer pan. ¡Cómo mola! Igual podría hacer cuarto y mitad de galletas a diario y no lo sabe. Envidio el privilegio de ir con la fuerza al lado como el maestro Yoda.

Ortega Cano es un hombre que ha perdido el norte. Eso es algo evidente. Si todo lo que tiene que decir a su actual esposa es que su semen es de fuerza animándola a ir a por la niña, nos podemos hacer una idea de lo que es este personaje. Además, ha confesado que le dio permiso para cortarse el pelo en ‘Supervivientes’. Qué machista asqueroso más majo.

La entrevista que le ha realizado Ana Rosa Quintana en su regreso a los platós de televisión ha sido, sencillamente, lamentable. La periodista iba bien, pero el personaje se le ha escapado sin remedio. No se puede ser más ridículo ni más machista. El momento semen, en especial, ha sido un bochorno absoluto y hacía mucho tiempo que nadie dibujaba un escenario tan surrealista para soltar una parida.

Ortega Cano lleva mareando la perdiz muchos años. Mintiendo a todo mentir es más exacto. Este es el que dijo que juraba ante Dios y ante la Virgen que no había bebido el día que tuvo un accidente en el que murió el conductor del vehículo contrario. Dio una tasa de alcoholemia de 1,26 gramos de alcohol en sangre. Y fue a la cárcel. Casi nada. Pero no bebió. A partir de aquí, cualquier cosa suena a mentira en boca de este sujeto.

A lo que íbamos, Ortega Cano tiene semen de fuerza y anima a Ana María Aldón a tener una niña que sea producto de ese semen. Qué bonito, qué emoción. Si alguien avisa al banco de semen de España nos hará un favor a todos. Gracias, señor Ortega Cano, gracias.

Me dicen que su esposa ha salido corriendo al escuchar esta patraña y aún no ha parado. Si ustedes ven a esta mujer, animen a que siga y no pare nunca.