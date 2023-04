A propósito de desarrollo humano integral

En los últimos días he recibido correos y mensajes de personas que me piden mas información sobre OSDHI, Observatorio para el Desarrollo Humano Integral, que tengo la satisfacción de dirigir. Estas personas que durante años me han escuchado hablar con frecuencia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, me preguntan también en qué se diferencia de los Objetivos de Desarrollo Humano Integral que ahora me ocupan.

Mi respuesta es sencilla, mi convicción es que el desarrollo no se reduce al solo crecimiento económico, ni siquiera añadiéndole el sostenible de apellido. Para ser auténtico desarrollo, debe ser integral, es decir, encaminado a la promoción de toda persona y de la persona al completo. Este pensamiento se consolidó en mi cuando tuve la ocasión de leer la Populorum progressio (1967, PP), la encíclica dedicada al tema del desarrollo escrita por Pablo VI, que resume la concepción de la doctrina social de la Iglesia sobre este tema. Limitarse a consideraciones de orden material y económico, o incluso político e incluso cultural, sin abrirse a la dimensión espiritual, no sería suficiente, como tampoco sería suficiente no tener en cuenta a todos los seres humanos y a todos los pueblos. Con esta Encíclica arraigada en su tradición de fe, la Iglesia reafirma constantemente la grandeza de la vocación de todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a ser una sola familia.

Con esta propuesta, la Iglesia entró en el debate sobre el desarrollo en la década de los sesenta. Esta visión, se confirmó y enriqueció en las décadas siguientes, durante las cuales el tema del desarrollo se entrelaza con los desafíos de la globalización y el medio ambiente. El concepto de desarrollo humano integral, que tiene profundas raíces antropológicas y teológicas, aparece como un principio organizador que permite a los cristianos de profesar la fe cristiana al intervenir en las cuestiones del desarrollo de manera crítica y constructiva.

OSDHI, el Observatorio Social para el Desarrollo Humano Integral, es un espacio de diálogo que trabaja para fomentar el desarrollo integral de las personas y de los pueblos, que quiere dotar a la sociedad de una herramienta para afrontar con competencia los desafíos de hoy. Un Observatorio dirigido por un grupo de expertos dotados de una visión del mundo formada en el diálogo y conscientes de la necesidad de redescubrir el auténtico sentido de la existencia humana y social.

Un instrumento para conocer y evaluar la situación y la evolución de las condiciones de vida de la población, la realidad de los diferentes colectivos y la evolución de los fenómenos y procesos sociales que afectan a la calidad de vida de los seres humanos.

Una plataforma para intercambiar buenas prácticas, con la mirada puesta en la justicia, la paz, el desarrollo económico sostenible, los avances tecnológicos y científicos, el crecimiento intelectual y espiritual, la protección del planeta y la familia humana. Una tribuna para nutrir la sociedad de una cultura basada en el humanismo occidental que influya en la toma de decisiones políticas y repercutan en la opinión pública.