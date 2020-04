¿A qué periodistas creemos?

Nunca he estado más lleno de mensajes informativos y formativos como ahora gracias a la sociedad red. Intelectualmente me siento feliz, a mis libros de siempre –que son el basamento del conocimiento- se unen innumerables trabajos y textos de todo tipo que devienen desde las pantallas. Pero también estoy angustiado con tanto trabajo que desarrollo sin pensar en el dinero como algo prioritario. Los periodistas, los filósofos y los científicos tenemos la misma característica: la curiosidad por todo, y hoy ese todo es muchísimo, que se lo digan, si no, a mis cervicales, a mi espalda, a mis ojos y a mi cerebro. A pesar de que soy enemigo del ejercicio mi cuerpo me pide que lo saque a pasear para que se mueva y le dé el aire y el sol con su vitamina D para las defensas contra el virus y lo que sea porque ya lo saben ustedes por la TV, nosotros tal vez hayamos desayunado pero, ¿y nuestras defensas? No. Pues entonces, Actimel.

Me llegan mensajes de periodistas lamentablemente divididos en dos bandos que no admiten tonalidades grises: o a favor del gobierno o en contra. Y eso que todavía no hemos acabado de contar muertos. Son listos, saben que ahora los mensajes van a calar más y mejor en las gentes porque están en pleno fervor emocional. Escriben pensando en las futuras elecciones.

Los medios y los políticos de eso que llamamos la izquierda proyectan sin cesar un mensaje central: los polvos de la austeridad salvaje del neoliberalismo de Rajoy y del PP, en general, han traído los lodos de la pandemia porque recortaron el gasto en Sanidad.

No, replica el bando de la llamada derecha. Eso es mentira. Esa argumentación cala sin duda entre determinados círculos sociales, pero carece de todo rigor y choca frontalmente con la cruda realidad presupuestaria. “Aunque el gasto público total sí es más elevado en las regiones tradicionalmente asociadas a la izquierda, lo cierto es que sus desembolsos en sanidad no solo no han subido en la última década, sino que se han reducido, al contrario de lo que ocurre en los territorios de referencia de la derecha”, escribe Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado el 1/4/2020. Y ofrece datos: “si comparamos 2008 y 2017, encontramos que el gasto sanitario real en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura ha bajado, respectivamente, un 5,4%, 3,5% y 3,5%, mientras que en Castilla y León, Galicia y Madrid se produjo un aumento del 20,2%, 5,9% y 13,4%, respectivamente. En promedio, los feudos del PSOE vivieron un recorte presupuestario medio del 4,1%, mientras que los del PP experimentaron un repunte del 13,2%”.

Desde El Español, Daniel Ramírez nos recordaba el pasado día 2 de este mes de abril unas palabras del que fuera ministro socialista de Sanidad, Julián García Vargas, “ministro decano de Sanidad en España”, recalca el periodista. “Debemos asegurarnos de reponer el gasto sanitario a su nivel de 2009: 6,75% del PIB. Hoy está en el 6%” –declaró García Vargas a El Español el pasado 29 de marzo-y añadía: “Eso ha tenido consecuencias nefastas sobre el sistema. Ha impedido que existan reservas estratégicas, por ejemplo, respiradores. La disminución de esa partida se ha cebado con el gasto en personal y tecnología”. El periodista añade por su cuenta que “el recorte en esta partida no tiene un tinte político concreto porque se hizo extensible a Comunidades Autónomas de todo signo”. Sin embargo, no recoge otras palabras que el exministro pronunció en esa entrevista: “la media de gasto en sanidad de las Comunidades autónomas equivale al 5,5% de su PIB. En Madrid baja al 3,7%. En 2020, tenían presupuestados 250 euros menos per cápita que la media. 1.236 frente a 1.487”.

He anotado ejemplos mínimos y por tanto incompletos, todo esto da para una tesis doctoral, al menos. ¿A quién creer? Cada cual según sus principios creerá a quien más satisfaga sus emociones y su psiquis. Pero qué lástima no contar con numerosas visiones de personas en las que poder confiar porque escriban desde el mayor rigor y sin intenciones ocultas que cada vez lo son menos.