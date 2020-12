¿A que viene bien el perimetraje?

Nos hemos quejado mucho de los perimetrajes o perímetros y de los confinamientos pero no destacamos sus aspectos positivos. Por ejemplo, los perímetros permiten superar ese problema universal que tienen los humanos, genéricamente considerados, a no saber decir que no. Con el perímetro responde uno “no” y no ocurre nada, no remuerde la conciencia, no entra sentimiento de culpa y miedo a que no te acepten en sociedad por no asistir a sus múltiples ritos, en su mayoría prescindibles. Puede ser una exageración lo que voy a decir pero es algo parecido a lo que afirmaba Gila sobre la guerra: se puede matar a alguien y no pasa nada, a lo mejor hasta te medallean y todo. Esto es, dices no y no pasa nada, a primera vista, por lo menos, lo mismo te acusan de gallina, de que no quieres ir a un evento por cobarde y por raro.

A pesar de todo, aún no nos atrevemos a pronunciar el no rotundamente, en lugar de no voy porque estoy emperimetrado y punto, “mira, yo iría, qué lástima, me lo voy a perder, con lo que a mí me gusta eso, peeeero como estamos con esto de los perímetros no puedo, pero ya te digo que una lástima, de verdad, lo dejamos para mejor ocasión, si te parece, qué lástima, qué lástima”. O sea, nada de no se puede y a otra cosa, mariposa, hay que mostrar educación no sea que el otro piense lo que en realidad piensa uno: que con o sin barreras no apetecía ir y que el limes viene de perlas para quedar como un capataz.

A los flojos de toda la vida esa falta de libertad de movimientos también les viene como anillo al dedo: te contestan que no pueden hacer algo por el dichoso virus y sus limitaciones aunque incluso le estés proponiendo que actúe online. Incluso hasta en ese caso buscan excusa a base de virus y le echan la culpa al ordenador que últimamente no va bien por tanto uso como se le da y no sabe si va a poder conectarse pero que hará todo lo posible.

El perimetraje y el confinamiento nos llevan al online que va a ser el mejor recuerdo de la pandemia porque, si ya estaba ahí, ahora se va a quedar definitivamente con contrato indefinido. Lo del online es un gran invento, no cabe duda, te permite asistir a una reunión en pijama y sin asear con decir que la cámara no funciona, es curioso cómo por culpa del online uno habla a ciegas, sin poder observar las reacciones faciales de algún interlocutor, eso que se llama lenguaje no verbal, no va a estar uno enviando muñequitos todo el tiempo. El online hace posible meterse en un acto laboral después de hacer el amor o de depositar alguna majada en el excusable, así, como del productor al consumidor directamente, sin actos intermedios.

En cuanto a exámenes, en la universidad hemos tenido que cambiar los chip mentales y aún así en las clases masificadas confieso que tendría que hacer una investigación imposible o al menos muy costosa en tiempo para asegurar que ese Pepito Pérez o Manolita García que se están examinando son en realidad ellos mismos porque en las clases masificadas la gente entra y sale como en la canción aquella de mis tiempos llamada precisamente En la universidad, de Manolo Díaz, que empezaba diciendo: “Por una puerta grande, la gente entra y sale, nadie se conoce en la universidad”. Y así es, en efecto.

Miren, todo esto nos va a cambiar la vida incluso cuando ya podamos salir porque hayan desaparecido del todo el confinamiento y las fronteras. Estamos descubriendo un montón de actividades que se pueden hacer sin presencia física, hay mucha gente ganando ya dinero online, cada vez más. Los nuevos medios de comunicación que tanto nos comunican entre nosotros en realidad también nos están separando de los demás y creando multitud de “sectas” donde la gente oye lo que quiere oír y está encantada.

A lo anterior sumen el online que nos va a quitar aún más de las calles. Todavía por fortuna se ve en algunos barrios de Sevilla a la gente en verano charlando en la puerta de sus casas sentados en las sillas que sacan de sus hogares. Yo viví eso en mi barrio de San Vicente que hoy es la boca del lobo, silencioso y solo, primero la gente empezó a meterse en sus casas a ver la caja tonta. Luego llegaron los tiempos de los ejecutivos, los yupis y toda esa modernidad. Luego los ordenadores y los móviles, ahora el online. El humano vuelve a ser lo que en el fondo es: un ser solitario que cuando se va por ahí es porque necesita estar con el prójimo al que quiere y no quiere a un tiempo, por eso no es capaz de decirle no y el perímetro le ha solucionado esa papeleta.