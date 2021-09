A Sánchez se le aguó la fiesta

En la Tostá de ayer empezaba diciendo que aún no habían detenido a nadie en el caso de Malasaña, a pesar de que, según el denunciante, eran ocho encapuchados los que habían agredido supuestamente a un joven de 20 años a plena luz del día en una calle con cámaras de vigilancia en los comercios. ¿No grabaron nada las cámaras, no hubo testigos? Raro, ¿no? El asunto olía mal pero si llega a insinuar siquiera que podía ser una denuncia falsa me hubiera tenido que ir a la selva. Lo raro es que si no se sabía nada, el Gobierno montara la que montó, con todo un ministro del Interior, Marlaska, hablando de “delito de odio” y apuntando a los discursos de Vox como la causa de la caza del gay. El presidente del Gobierno vio en este presunto caso homófobo una oportunidad para arremangarse y desviar la atención sobre los récords de la subida de la luz, aunque el ministro Escrivá dijera ayer que pagamos más luz porque con la recuperación económica consumimos más. No porque esté tres veces más cara que hace dos años, sino porque, como estamos en el taco, gastamos más luz alegremente. Total, que como el supuesto agredido de Malasaña dijo ayer que se inventó la agresión homófoba, se le aguó la fiesta a Sánchez. El ridículo fue escandaloso, uno más de este nefasto presidente. Naturalmente los medios que cargaron las tintas sobre el problema de la homofobia en España no han pedido disculpas, luego a Vox le va a venir de dulce porque en las próximas elecciones tendrán medio millón de votos más. Es el problema de estar siempre criticando a este partido. Ocurrió también con Podemos, que con cada campaña de descrédito hacia Pablo Iglesias subían en las encuestas y hoy están en el Gobierno. Dentro de dos años puede estar Vox en un gobierno del Partido Popular. El joven homosexual de Malasaña le ha hecho un flaco favor al colectivo gay español con su denuncia falsa, porque la homofobia está ahí y a ver quién se atreve ahora a denunciar alguna agresión. Se va seguir utilizando políticamente, que es algo vergonzoso, así que el colectivo homosexual se tendrá que reinventar.