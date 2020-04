A ver quién agrada más

En la Junta de Andalucía, donde gobiernan PP y Ciudadanos, que se quejan de falta de información del Gobierno central (PSOE-Podemos), andan lanzando ya globos sondas para ir anunciando, así, en gerundio, como quien no quiere la cosa pero queriendo, que el mes que viene se podrán abrir los bares y los colegios. Ea. Y el alcalde de Sevilla, que es del PSOE y quien más está presionando para ello, está contento.

Ahora después si eso que hablen los expertos, hoy que vuelve a haber repunte en nuestra comunidad. O si eso mañana. Pero como hay una nula confianza en los que saben de verdad, porque Fernando Simón y otros como él se han convertido en el hazmerreír de una clase política que sabe tanto, pues los grandes anuncios los lanzan siempre los políticos en medio de una entrevista que siempre va de otra cosa.

Vivimos ya en una situación tan vulgar, tan bárbara y tan cansina, que demasiada clase política vive al día mucho más que el propio pueblo: lanzan disparates, propuestas o rectificaciones no a la luz de un criterio riguroso en cada caso, sino a la sombra de por dónde seguir regalándole el oído a la masa que se haga mayoría. Y si se dice que no se puede salir porque estamos en cuarentena pero surge la pregunta de si a la peluquería sí o no, un político mira a otro de reojo y acaban diciendo que sí, que a la peluquería o a la tintorería o si es a dar un pequeño paseo, muy pequeñito, sí, en el caso de que sea estrictamente necesario. Y la gente construye sus titulares inmediatamente. Y entonces sale la señora del perrito y hace llegar su pregunta, y como hay tantos perros como posibles votos, pues lo mismo. Y así con todo.

Y va creciendo el número de contagios y de muertos en una espiral que parece menos peligrosa que hace dos semanas pero que no lo es, aunque se vaya acercando el verano y otras fuentes de ingresos irrenunciables. Los gobiernos serios, sean el de aquí o el de Madrid, se asesoran rotundamente antes de abrir la boca. Porque la seriedad de un gobernante radica en tener clarísimo que siempre hay expertos que saben más que él. Pero como aquí nadie quiere quedar segundo en el último titular o en la última valentía, pues pasa lo que pasa. Lo mismo ahora, después de que el Gobierno haya dicho que los niños pueden alejarse hasta un kilómetro de su casa, con todos los juguetes que quieran que no sean bicis o monopatines, salen algún experto repentino en ciclodeporte y la orden se vuelve a matizar. El caso es que no aumente el virus del enfado.