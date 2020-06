Abascal y los ‘drogatas’ del Congreso

Reconozco que, aunque esté en las antípodas ideológicas de Abascal, el líder de Vox, cuando comencé a escucharlo me pareció un tío coherente, extremadamente valiente, y más de derechas que Blas Piñar. Ningún problema con eso, porque siempre he tenido entendido que en una democracia caben todas las ideas que acepten las reglas del juego democrático. Vox es un partido con mucha fuerza ahora mismo y, contrariamente a lo que dicen algunas encuestas, puede crecer y salir reforzado de esta crisis, luego podría dolerles mucho la cabeza a Sánchez e Iglesias en unas nuevas elecciones generales, que desde luego no van a ser dentro de casi cuatro años, o eso parece. Con lo quemado que va a quedar el Gobierno de coalición, Casado sin acabar de romper y Arrimadas jugando a las casitas, Abascal puede darles un susto a quienes consideran que sería lo más terrible que le pudiera pasar España. Vox es la tercera fuerza política, que nos es algo baladí, sobre todo si tenemos en cuenta que hace dos años no contaban para nada. Nació por el desencanto de una derecha blandita, la que lideraba Rajoy, y hoy tienen 52 diputados, que se dice pronto. Hace solo cinco años no tenían ninguno. O sea, que hacen bien en preocuparse los que aseguran que son la ultraderecha. Pues, y lo digo con asombro, conozco a muchos trabajadores normales, incluso del campo, que votan a este partido y que se parten la cara con quien haga falta por defender al impetuoso Abascal. Pero el político vasco se ve que anda flojo de asesores, y no acaba de centrarse. No me refiero al posicionamiento ideológico, que está claro que lo tiene y sin complejos, sino a la cabeza. Abascal tiene la cabeza con menos muebles que una caravana de los sesenta. Ahora quiere controles de droga en el Congreso y el Senado, y lo dice. Eso se hace por sorpresa, tipo redada, porque si no, no van a coger ni una sola papelina y quedarían como Cagancho en Almagro. Sería más efectivo que, unas vez que estén dentro, sacara un 9 largo y dijera como Tejero: “¡Quieto todo el mundo!” ¡Papelinas fuera¡ Podría aparecer algún que otro porrito de marihuana, pero poco más. Sus señorías pueden ser flojitos, pero no tontos. Abascal, Abascal.