Abusos, abusos, ¿qué hacer?

Los abusos de religiosos de la Iglesia. Siguen apareciendo casos de abusos sexuales de religiosos vinculados a la Iglesia. Los medios de derechas o callan o lo dicen con la boca pequeña. El PP aplica la política del ventilador y afirma que hay que investigar a todas las instituciones que abusan, por tanto, ellos deben investigarse a sí mismos porque los que estemos libres de abusos, no digo sexuales, tiremos la primera piedra. La película Spotlight trató con acierto ese tema eclesiástico. Hay una escena muy interesante. Los periodistas del Boston Globe se preguntaron que, si hacían público el escándalo que poseían en primicia -abusos sexuales de sacerdotes católicos-, tal vez perderían a sus lectores que eran católicos. No fue así, la gente reaccionó contra los abusadores. Todas las religiones creen que poseen la verdad y sin embargo hay quien sentenció que la única verdad son las partes bajas. La Iglesia se ha obsesionado con las partes bajas, no para enfrentarse a ellas y asimilarlas como algo natural sino para huirles por miedo a la libertad. Ya es hora de pasearse a cuerpo y anunciar algo nuevo, como diría el poeta rojo Gabriel Celaya. Lo afirmaré con claridad populachera: puesto que “la jodienda no tiene enmienda”, la Iglesia tendrá que pensar en dejar a sus trabajadores/as que ejerzan el sexo legalmente y por lo menos algún abuso se evitará.

Los abusos de la banca. La banca es la señora feudal de todos los tiempos contemporáneos y ahora mucho más. Con el argumento de que crea puestos de trabajo y de que es clave en la economía de un país ha logrado derecho de pernada. Otra vez aparecen las partes bajas porque el derecho de pernada va de eso y porque la banca jode todo lo que puede y más. “Digilosofía”, ya lo dice el palabro que inventó el Santander. Amor a lo digital o la sabiduría de lo digital, así se puede traducir la tontería propagandística. De digitalización todo lo que quieras, pero de sofía, es decir, de sabiduría, muy poco o nada tienen los bancos, los bancos son muy listos, de inteligentes y de sabios están fritos, el mundo está en manos de los listos. Ahora hay multitud de críticas porque los listos estos con su loca digitalización están abusando de lo lindo de las personas mayores, una prueba más de su falta de sabiduría. Ahora bien, sin que sobren las protestas, lo que hay que hacer es adaptarse al medio porque la digitalización es imparable, nunca es tarde para aprender, hay personas con 80 años y más que manejan la informática. Y, si no, solidaridad de especie contra los señores feudades: los más jóvenes que ayuden a los mayores y, desde la asimilación de lo digital, horadar el poder digital de los abusones. ¿Me explico? Menos llorar y más hacer, es más práctico, más bancario.

Los abusos de Juan Espadas. Dice Ana Pérez Navarro en Moncloa.com que Juan Espadas cuando era alcalde gastaba dinero de emergencia para la primera ola del Covid, la peor, en darle de comer a los gatos vagabundos. Y lo ilustra con una foto gatuna donde se ve al gran impulsor del tranvía rodeado de felinos. Buena noticia para los amantes de los gatos si Espadas llega a presidente de Andalucía: ama a los gatos don Juan, no descartemos pues que regale subvenciones para comprar ese pienso luego no existo que les gusta a los gatos menos que una raspa sardinera de las de toda la vida y, además, pobrecitos, no sea que se atraganten. Buena noticia para los gatos y los que se proclaman amantes de los animales en política o porque tienen encerrados en sus apartamentos a perros que deberían estar en el campo; mala para los humanos menesterosos, si Sevilla pudiera añadir en su censo a perros y gatos, de la ciudad 26 de la UE se elevaría a los primeros puestos. ¿Qué hacer? No votar a Juan Espadas para que no nos arañe.

Los abusos de los medios de comunicación. Algunos medios dan la impresión de que están deseando que Rusia invada Ucrania y empiece la guerra. Dicen lo que los implicados directos no dicen. Son muy necesarios y también resultan un servicio público, pero el daño que pueden hacer y hacen los medios es terrible. Todo por la pasta, todo por el pueblo pero sin el pueblo. El miedo vende, la razón, no. ¿Qué hacer? Busque mucho, seleccione, en principio, no se crea nada de nada, lea hechos y argumentos sólidos, no simples especulaciones sensacionalistas.

Los abusos de todos, todas y todes. Nuestro mundo se rige por el abuso mucho más que por eso a lo que llamamos “amor”; el abuso es una derivación del egoísmo innato del humano, que lo mismo construye que, sobre todo, destruye, a gran escala y a pequeña. Esto hay que asumirlo o morir o, por lo menos, ponerse muy malitos. Si un humano puede, abusará del otro. “Mientras haya dos, habrá guerra”, afirmaba mi padrino, que murió con la sabiduría de sus 92 años. Y añadía: “El listo siempre joderá al torpe”. Eso es, echen un vistazo a su alrededor. Hasta quienes parecen bondadosos actúan por sí y para sí. No pasa nada, tranquilos, es lo normal. Solución: hoy por ti, mañana por mí, una solución que ya estaba inventada. Y otra más: el equilibrio del temor. Eso es algo más hondo como para tratarlo ahora.