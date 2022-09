Acabar con la prensa independiente

Ningún Gobierno de España ha querido nunca una prensa independiente, pero lo del actual es una auténtica vergüenza. La salida de José María Pérez Tornero como presidente RTVE, y la llegada de la periodista Elena Sánchez como presidenta interina, con cuarenta años en la casa, demuestra una vez más que si alguna vez hubo una prensa independiente en nuestro país, se acabó definitivamente. Sánchez sabe que solo manejando y controlando los medios de comunicación podrá seguir en la Moncloa, por eso llamó a consultas a Tornero para darle las quejas por “la deriva” del ente público y ha colocado en su puesto a una amiga de Zapatero. “Voy a por todas”, dijo hace semanas. Y tanto. La orden desde Moncloa es meter en la televisión estatal a viejos amigos del perol socialista y ya han entrado Javier Sardá, con un programa infumable, La gran confusión, y está al caer Julia Otero, con un contrato millonario y, adivinen, una productora de PRISA. Según Pablo Iglesias, el señor Tornero es un “facha”, como todas las personas que no tengan su ideología chavista. El Coletas siempre tuvo claro que había que controlar a los medios de comunicación y parece que maneja claramente los hilos, aunque ya no esté en el Gobierno. Él no, pero sí Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra, que le deben los cargos. Grandes profesionales del periodismo están todo el día atizándole a Feijóo, sin disimular. Vendidos al poder, viviendo de él, con o sin carné en la boca. Controlar los medios, el Poder Judicial, los sindicatos, el CIS, el CNI..., lo que haga falta, como si fuéramos un país bananero y no una democracia ¿consolidada? Cuando Zapatero le dijo a Iñaki Gabilondo, tras una entrevista, aquello de “tenemos que crear tensión”, sin saber que la cámara seguía grabando, le estaba dando claramente una orden. Hay programas de mucha audiencia en los que solo invitan a determinados políticos si le dan leña al PP o a VOX. Otros invitan a alguien que ha escrito un libro, hablan un minuto de la obra y los veinte restantes lo dedican a poner a caer de un burro a determinados líderes políticos, casi siempre a los mismos, depende el medio. ¿Saben los ciudadanos cuánto nos cuesta cada año RTVE, medio que no se financia con la publicidad? No lo saben ni, al parecer, les interesa. Sánchez es consciente porque controla el CIS. Y esto también nos cuesta un riñón. Pero ayer la noticia era la separación de Tamara Falcó.