Acento andaluz y dicción

La televisión en España está llegando a límites desconocidos. La mala educación, la impertinencia y un insulto casi eterno a la inteligencia es lo que predomina, día a día, programa a programa. Desde las pantallas de los televisores nos llegan los mensajes más absurdos, más obscenos, más estúpidos y los menos gratificantes. Un ejemplo.

Roberto Leal nació en Alcalá de Guadaíra en 1979. Y, por supuesto, su acento al hablar le caracteriza de forma superficial (porque no es más que un detalle) como andaluz que es.

En su programa, Pablo Motos le preguntaba al señor Leal, nuevo presentador del programa «Pasapalabra», si pensaba rebajar su acento andaluz al hacer su trabajo para que se le entendiese mejor. «Creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción», contestó Roberto Leal. Una buena respuesta para una pregunta mema.

Pues bien, esto no sería más que una anécdota protagonizada por un capullo y un tipo educado; Motos y Leal, respectivamente; si no se tratase de algo mucho más problemático de lo que pudiera parecer.

Nací en Toledo, vivo en Madrid hace muchísimos años y mi actividad profesional me ha tenido unido estrechamente a Sevilla los últimos 14 años. Jamás he tenido problema alguno para entender a un andaluz; cuando los he tenido es porque mi interlocutor no sabía hablar en ningún idioma del mundo (en Madrid, Barcelona o Teruel, en cualquier lugar de España, me he encontrado con personas a los que no se les podía entender ni a la de tres). Vivir en Madrid me permite saber cómo son los estereotipos que se manejan de forma continua y con qué grado de mala leche se aplican, que en el caso de los que afectan a los andaluces es muy considerable. Del mismo modo, conozco cómo se percibe a un madrileño en Andalucía. Lo de la chulería y esas cosas, ya saben ustedes.

Pablo Motos, sin que fuera su intención y con su pregunta ridícula, hizo un resumen bastante completo sobre ese acento andaluz y sobre ‘cómo suena’ fuera de Andalucía. No voy a negar que el acento andaluz gusta mucho en Madrid. Sobre todo el sevillano y el gaditano. Mucho menos el de granadinos o almerienses. Pero, al margen de preferencias y de forma general, no deja de ser motivo de mofa y un estereotipo durísimo que se junta con esa imagen de flojo, juerguista e informal que algunos (bastantes) endosan a los andaluces. Me gustaría ver cómo, este Motos y los que piensan estas cosas, se iban a desenvolver recogiendo aceitunas a 42 grados, o en la zanja de una obra a las 4 de la tarde a pleno sol. Y hay que recordar a este sujeto y a los que siguen con la monserga del acento que tienen un acento marcado. Ya sé que no era intención de Motor decir estas cosas de forma implícita, pero es lo que pasa cuándo haces un chiste bobo.

Soy de los que piensa que, por ejemplo, Susana Díaz tuvo menos posibilidades de progresar en política por ser mujer y por el acento andaluz. Esto nadie lo reconocería, pero miren con atención, por ejemplo, los platós de televisión. ¿Cuántos programas de carácter nacional presentan hombres y mujeres con marcado acento andaluz? Piensen en esos detalles.

Los andaluces hablan como hablan y no tienen que pedir perdón por ello. El acento no tiene nada que ver con la dicción, por supuesto. Ni con cómo eres, ni con tu pasado, ni con tus estudios, ni con tu talla intelectual. Ni con la chulería. Tampoco con la chulería.