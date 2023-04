Acusan a Amancio Ortega de ser un explotador de niños. ¿Usted lo es?

Las redes sociales se llenan de comentarios sobre Amancio Ortega y algún empresario más. Los comentarios de Yolanda Díaz sobre el gallego fundador de Inditex han servido de espoleta para que todo salte por los aires... por enésima vez. También Baldoví habló bien de Roig y eso ha encendido los ánimos de muchos más. Decir algo, por poco que sea, sobre un empresario de éxito es el pecado capital de moda. Yo no sé por qué razón los empresarios tienen que pedir perdón por ganar dinero o por generar riqueza y puestos de trabajo. Que alguno es un sinvergüenza... pues claro, como en cualquier ámbito de la vida.

Se acusa a Amancio Ortega de ser un explotador de niños, en concreto de los que trabajan en fábricas que elaboran prendas para Inditex. En algunos países del mundo, efectivamente, las condiciones laborales son pésimas, cercanas a lo que se entiende por esclavitud. La legislación de esos países es laxa o, directamente, no existe y eso no es culpa de Amancio Ortega. Es posible que Amancio Ortega tenga que revisar esas localizaciones de puntos productivos para eliminarlos y producir sus productos de una forma sostenible y ética. Es posible aunque lo que es seguro es que muchos (o todos) los que dicen de Amancio Ortega que es un explotador y un esclavista, lo hagan con una prenda de Inditex puesta; y si no es una de Inditex llevarán puestas unas zapatillas de deporte carísimas fabricadas en un lugar infecto, o habrán comido de postre una pieza de fruta recogida por un inmigrante sin papeles que duerme en una nave abandonada en algún punto de Almería. Sí, esto es lo que hay y no es posible usar una doble moral; si Amancio Ortega es un explotador de niños lo somos todos. La única diferencia es que colaboramos en ello de diferente forma.

Sé que esto que digo no es muy popular y que debería profundizar más en algunos aspectos, pero la intención es abrir un debate (con uno mismo si es posible). Y lograr que antes de hablar nos lo pensemos un poco, sólo un poquito.