Adaptar horarios de mayo a septiembre y padecer menos calor

La costumbre de no tomarnos en serio la incidencia en España del calor excesivo sobre los riesgos de mortalidad y sobre el aumento de fallecimientos debería tener los días contados porque el goteo de datos sobre lo que está sucediendo en nuestro país y sobre el calentamiento general del planeta colma el vaso de la indolencia. Es sabida la afectación que las altas temperaturas provocan en las personas que padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, y también en quienes tienen patologías crónicas como diabetes o insuficiencia renal. Ya era un error no protegerse de modo concienzudo del 'calor de toda la vida'. Evitemos la obstinación en el 'no pasa nada' cuando en realidad ya somos una sociedad cuya demografía cuenta con altos porcentajes de personas con 60, 70, 80 o 90 años de edad. Considero que en bastantes regiones españolas toca planificar la reorganización, con dos modelos de franjas horarias, una con el horario de los cinco meses más calurosos y con más tiempo de luz solar, que son del 1 de mayo al 30 de septiembre; y otro horario para el periodo del 1 de octubre al 30 de abril, de gran número de jornadas laborales, jornadas lectivas y plazos de atención presencial que conllevan desplazamientos, esperas o actividades en lugares bajo techo o al aire libre que no están bien preparados para soportar adecuadamente las altas temperaturas.

Esta necesidad, en la que confluyen factores de salud pública y de sostenibilidad ambiental, se incorpora como agravante a una de las asignaturas pendientes más postergadas por las instituciones españolas: mejorar los hábitos horarios para favorecer la conciliación de la vida profesional y privada. Hemos de ser capaces de incrementar a la vez la eficiencia productiva y el bienestar familiar. Si continuamos sin afrontarlo, fiándolo a la inercia de soportar los bandazos de las costumbres (que se reflejan en pautas como el tardío horario de los almuerzos, o el tardío horario para los programas de televisión producidos con intención de liderar de noche las audiencias, por citar dos ejemplos), no saldremos de ese círculo vicioso que perjudica a amplios sectores de la población.

Otro de los nudos gordianos a resolver, según las características de diversas actividades, es si se establece o no para todo el año la jornada continua, o se fija para algunos meses la jornada partida con horas de mañana y de tarde. Que a su vez puede tener la variante de dividirse en una franja horaria de atención presencial y otra de teletrabajo, para evitar estar transitando en las horas de mayor inclemencia por calor persistente, tanto quienes laboren como quienes requieran sus servicios. También el debate sobre los pros y contras del modelo continuo versus el desdoblado, desde la perspectiva de reducir los riesgos multiplicados en ambientes sofocantes, se topa con la conveniencia de tener en cuenta las últimas recomendaciones desde el área de Educación de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el informe 'Propuestas para un Plan de Acción que reduzca el Abandono Escolar Temprano en España', elaborado en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y con la Dirección General de Apoyo a la Reforma Estructural de la Comisión Europea, se propone potenciar el sistema de horario lectivo partido de mañana y de tarde porque mejora la evolución de los menores en riesgo de exclusión social. Para hacerlo realidad, es indispensable invertir más para mejorar los comedores escolares, las infraestructuras de las edificaciones escolares y la remuneración del personal en los centros.

Seguro que usted está pensando, en relación a toda esta problemática de calor, horarios y salud, por dónde empezar aun a costa de que cada cual, desde su casuística particular, estime que se viste a un santo para desnudar a otro. Sugiero que el primer paso sea establecer que en los meses con amanecer más tempranero, de mayo a septiembre, en los que por lo general la luz solar a las 7 de la mañana ya ha comparecido, se adelante el arranque de la generalización de numerosas actividades para empezarlas a las 8 de la mañana: comienzo de clases, comienzo de horario de atención a la ciudadanía en mayor número de organismos públicos, apertura de lugares principales de interés turístico, entre otras referencias. Anticipar más a las 8 de la mañana el centro de gravedad de la 'hora punta', como mínimo de mayo a septiembre, es, a mi parecer, un ejercicio positivo para plantear cómo fijar toda la escalonada gama de variantes horarias en el establecimiento de los diversos tipos de jornadas laborales, aperturas comerciales, actividades logísticas, vida social, etc.

Nunca se podrá contentar a todos por igual. Como ya sucede hoy en día, porque las inercias causan damnificados por doquier. Sé que para cuidar la salud es conveniente en edad adulta dormir siete horas al día. Y que en España parece raro tener como hábito estar durmiendo a las once y media de la noche. Pero recomiendo conocer las claves del estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología para intentar averiguar si avenirnos o no a las pautas del llamado ritmo circadiano de nuestro organismo, que se nota en nuestro funcionamiento físico y mental, contribuye o no a reducir riesgos para la salud. Haciendo un seguimiento digitalizado a 88.000 habitantes adultos en ciudades del Reino Unido, con una edad media de 61 años, mediante un dispositivo de muñeca, se constató que comenzar a dormir entre las diez y las once de la noche aminora los riesgos de desarrollar patologías cardíacas. Ojo al dato. Que los ritmos circadianos forman parte del mecanismo que es considerado el reloj biológico del cuerpo humano. Y no entiende de fronteras ni de idiomas ni de costumbres.