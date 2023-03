Adara arremete contra Raquel Mosquera. ¿Un choque de grandes inteligencias?

Los participantes de la edición de Supervivientes que está a punto de comenzar ya se han liado a guantazos (léase en modo metáfora, por favor). Adara Molinero, Raquel Mosquera y Raquel Arias, han sido las protagonistas de la primera bronca del prólogo.

Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, ha demostrado en muchas ocasiones que su inteligencia es limitada, más corta que las muletas de un cocodrilo. Esta vez, queriendo hacerse notar, ha estado muy desafortunada al decir a Raquel Arias que ella debería dejar el programa prontito porque solo la ve bien en una pasarela. Adara Molinero, que compite con Mosquera al tratar de conseguir un cociente intelectual de dos dígitos, salió en defensa de Arias. Muy digna ella, intentó dar una clase de feminismo al decir que las mujeres están en este mundo para hacer mucho más que desfilar sobre una pasarela, que el comentario de Mosquera le había enfadado mucho. Esta vez tenía razón la joven Adara aunque cualquier cosa que diga esta mujer siempre queda acartonada y con el valor recortado de forma extraordinaria. Si alguien cosifica el cuerpo de una mujer, si alguien ha servido poco a la causa feminista española ha sido ella.

Supervivientes 2023 promete. En primer lugar, los participantes son muy desconocidos. Van como famosos aunque no cuela. Salvo Mosquera y Adara, los demás son personajes que no dicen nada a las audiencias. Y esto que podría ser un inconveniente se convierte en ventaja porque no tendremos que soportar más de lo mismo. Mosquera estará poco en el programa (es repetidora, por cierto), Adara estará poco. Si son astutos el resto de concursantes se las llevarán por delante más pronto que tarde.

Veremos cómo va la cosa y lo que da de sí.