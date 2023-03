Adara ¿pieza fundamental de realities?

Dice Jorge Javier Vázquez que “Adara se ha convertido en una pieza fundamental de los realities en este país”. Podría parecer que es cierto y que el presentador lo que hace es afirmar algo que se ha producido de forma natural y gracias al gracejo de Adara Molinero o a su inteligencia. Y no, no es ni natural ni el gracejo tiene mucho que ver y mucho menos su inteligencia. Adara Molinero está ahí porque alguna cadena sigue empeñada en que así sea.

Por ejemplo, en el programa del viernes que presenta Jorge Javier Vázquez dedicaron cincuenta minutos a hablar de Supervivientes (Adara participa en esta edición); de los cincuenta minutos, treinta se dedicaron a hablar de esta señora. Esto se llama, de toda la vida, promocionar la imagen de una persona y posicionarse al lado de un concursante. Y así todo.

Adara Molinero es una mujer simple y superficial; la vida de Adara Molinero se soporta sobre la constante venta de parte de su vida, de sus separaciones y de sus desamores. Lo que Adara puede aportar a la sociedad está entre lo poco y lo infame. Intelectualmente, Adara es la encarnación de la limitación. Adara no construye una frase de forma correcta; no sabe decir nada sin comenzar expirando con fuerza o moviendo las manos de forma absurda o riendo de forma estúpida (un método como otro cualquiera de ganar tiempo antes de contestar preguntas difíciles y profundas del tipo ¿qué tal estás? o ¿te gusta el arroz con leche?).

Es una lástima que algunos presentadores famosetes nos intenten vender que lo que es Adara Molinero es lo más de lo más, que ese mundo que ellos viven forma parte de la realidad de todos nosotros. Una pena porque algunos lo compran y se lo tragan sin rechistar. Y no, la realidad es otra cosa: trabajo, estudio, esfuerzo, el dinero justo, buenos amigos que no te traicionan por dinero, familias unidas... La realidad es lo que es y no lo que quiere imponer Jorge Javier Vázquez y sus acólitos.

¿Es Adara pieza fundamental en este tipo de televisión? Da igual porque nada ganamos o perdemos con ello.

Adara facturará un dineral por hacer el bobo. Pero no es lo mejor que le puede pasar a un joven. Hay que explicarlo las veces que haga falta.