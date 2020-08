Adiós a la privacidad

Ya me he instalado la app Radar Covid en mi móvil para cuando se pongan de acuerdo y se pueda usar. Es algo que se tenía que haber empezado a implantar en enero, pero como aquí vamos como vamos nos apuntamos a esa fama que tenemos los españoles como nación y como individuos de llegar tarde a todas partes. De todas formas, da igual porque si no colaboras y no hay test masivos para qué queremos la aplicación.

Por supuesto te dicen que tus datos son secretos, a mí eso me la trae al pairo porque ya hace tiempo que cambié el chip y me mentalicé para superar mi concepto de privacidad, lo único que por el momento es privado son mis pensamientos más ocultos, los que no rebelo ni en libros, por ahora, y, con todo, tendría que estudiar el tema más a fondo porque muchos de los pensamientos que encerramos creemos que son nuestros y es erróneo porque son de otros y los hemos interiorizado.

Una vez que te has metido en la Red ya estás atrapado y no te limpia el rastro ni ese producto que dice que por donde pasa él la suciedad se va en un bang. Ni en un bang ni en un bing, ni aunque venga Atila con su caballo, ahora la yerba sigue ahí presente pase el caballo que pase.

Mi conciencia de ciudadano está muy tranquila, me adapto a un sistema que apesta por todas partes pero ya sé que el que apesta soy yo porque ese sistema es el ser humano en movimiento y no unos extraterrestres que, encabezados por Bill Gates, se han bajado de un platillo volante caminando sobre la alfombra roja que les ha colocado Miguel Bosé que vaya viejo que se ha puesto este hombre, parece que fue ayer cuando le vi en la TV cantar lo de seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido.

Me producen sonrisa y ternura esas criaturas que piden libertad por ahí en plan ciudadanos del antiguo mundo comunista cuando ellos mismos habrán metido sus datos queriendo o sin querer en montones de lugares online y sólo con llevar en el bolsillo la tarjeta del super con un chip ya estás fichado. La privacidad se ha terminado, señoras y señores, nuestros datos lo mismo valen para un roto que para un descosido, en este caso, con la app Radar Covid para informarte sobre personas que estén infectadas y se hallen cerca de ti pero ya, de paso, se aplica un “poyaque” que se define como po ya que tenemos los datos si hace falta los usamos pa lo que sea menester.

Dicen los medios: “Una nueva investigación de inteligencia de Estados Unidos ha descubierto que los funcionarios locales de Wuhan, China, donde se identificó al nuevo coronavirus en diciembre, no informaron sobre la amenaza del virus a Beijing durante semanas. Por ende, según ha informado The New York Times, obstaculizaron los esfuerzos para detener la propagación de la enfermedad COVID-19”.

Pues claro, eso es el poder, guardar datos para que no todos sepan lo que él sabe, de lo contrario no sería poder. Lo primero es el poder y luego la salud de los demás, ¿o es que acaso nadie de nosotros se ha guardado datos nunca para tener poder sobre los otros, a título individual? El poder será más poder y estará más asentado mientras nosotros tengamos menos conocimiento y menos privacidad. Y quien les diga a ustedes lo contrario o vive en un limbo o les está mintiendo.