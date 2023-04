Adiós a Palomares

Se van a cumplir cincuenta años de mi marcha de Palomares del Río. Fue en la primavera de 1973, cuando tenía solo 15 años. Había llegado en 1960, con solo dos años de edad. La carretera de Palomares a Almensilla tenía barrancos a izquierda y derecha, con olivos que se asomaban como pavos reales. Recuerdo que cuando me vieron con los muebles en el remolque del camión de la mudanza empezaron a sacudir sus ramas y me caía el esquimo encima como si fuera confite. No querían que se fuera del pueblo el único niño que los mimaba. Pero había que emigrar a la ciudad para labrarse un futuro profesional porque en el pueblo no había apenas porvenir para los jóvenes soñadores Los cables de la luz se llenaron de pájaros y Lobo, el perro salvaje que se enroló en un circo ambulante para evitar que lo mataran los cazadores, se unió a la fiesta de despedida dejando ver su silueta de coyote en el barranco y la tristeza de sus ojos por la marcha del amigo. Cuánta amargura aquel día, aunque abrigara la esperanza de volver a aquellos campos de frondosos olivos y limpios naranjos. Palomares del Río ya tiene poco que ver con lo que era hace medio siglo, ahora sin apenas olivos ni naranjos. El casco antiguo no ha cambiado mucho, sigue necesitando una manita de cal y recoger algunos desconchados. Ya no están bares como los de Ricardo o Pepe el Juez, ni tabernas como la de Mariquita Méndez, la esposa de El Norra Chico, de tan nostálgico recuerdo. Desapareció la huerta de El Portugués, donde hoy hay un estupendo asador regentado por la misma familia. La Truja ya no es un granero, con sus piedras de molino, sino un restaurante de categoría, ni la tienda de comestible de la generosa Ana Peñuelas, a la que tantos bocadillos de mortadela, con sus volantes, le debo. Todas las chiquillas a las que cortejé sin éxito son hoy simpáticas abuelas, aunque aún de buen ver y felices con sus maridos. Cincuenta años, medio siglo, que se dice pronto, y sigue intacto mi amor por Palomares, aunque ya quede poco de aquel niño que hablaba con los olivos y que veía el mundo desde el pino de Mampela.

Mi infancia son recuerdos

de un pueblecito de olivos

donde soñaba despierto.