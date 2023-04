Adiós a un grande del flamenco

Hace unos días me llamó Luis Suárez Ávila a casa y me resultó raro que no fuera para una consulta o comentarme algo de la actualidad flamenca, pero no era para eso. Por su tono de voz, apagado y triste, supe que algo no iba bien. Ahora entiendo que era como una despedida, seguramente porque veía cerca el final, la llegada a la última estación de la vida. Javier Osuna me informó ayer mismo de su gravedad y dos o tres horas después ya estaba con sus gitanos, por los que luchó toda la vida, en ese cielo moreno del compás y la jondura que tanto le atrajo siempre.

Tener que estar al frente de Guirijondo, que se clausura esta noche, me va a impedir darle el último adiós al amigo y maestro del Puerto de Santa María. Me consuela saber que no le faltará el cariño no solo de los portuenses, sino el de flamencos de toda Andalucía. Y también que Luis me apreciaba de verdad, como me demostró durante décadas. Lo mío hacia él no era solo aprecio, sino veneración, admiración y respeto. Luis fue siempre, y lo seguirá siendo, una de mis principales referencias como investigador del flamenco.

Nunca entendí que la Cátedra de Flamencología de Jerez no le diera uno de sus premios, y se ha ido con esa pena. Le propuse a la Escuela Flamenca de Andalucía (EFA), que le concediera el Premio Internacional de Investigación del Flamenco, se lo concedieron y lo disfrutó como el niño al que le regalan una bicicleta el día de Reyes. Espero que en la Cátedra no intenten darle ningún premio a título póstumo. Luis tuvo siempre el reconocimiento de los artistas, críticos e investigadores del arte jondo. En vida. Ahora no vale.

Era el mayor especialista mundial en los romances y muy pocos sabían tanto como él de los gitanos de la baja Andalucía. Quedaron para la historia sus festivales del Cante de los Puertos, con aquellos carteles preñados de pureza. Revistas de todo el mundo publicaron sus interesantes estudios y colaboró en antologías de cante, como la Magna de Hispavox. Cuando Antonio Mairena creía que los romances eran “cosas de ciegos”, Luis le preparó una recopilación y, al grabarlos, el maestro de los Alcores tuvo un éxito extraordinario.

Harían falta muchos artículos para desmenuzar su obra, de una enorme importancia para el flamenco y los flamencos. Estaba publicando sus memorias en ExpoFlamenco con enorme éxito, pero el virus, que le atacó sin piedad, le impidió acabarlas y ver convertido su trabajo en un libro. Pero al margen de su importancia como investigador del flamenco, es preciso destacar su calidad humana. Luis fue siempre amigo de sus amigos y un caballero en el sentido más amplio de la palabra. Era de una humildad extraordinaria y llamaba siempre a los investigadores que encontrábamos algún dato importante sobre los pioneros del arte jondo.

No era cicatero con los elogios, sino al contrario. “¿Has visto lo que ha publicado hoy Javi Osuna?”, me dijo no hace mucho tiempo. No es frecuente entre los investigadores del flamenco. Por eso no vamos a olvidar jamás a este abogado portuense, maestro de maestro, amigo de sus amigos, enamorado del arte y de la vida, que va ya camino de ese lugar donde la diferencia no la marcan los hombres, sino el frío mármol que los cubre. Qué orgullosa debe de estar su familia. Descanse en paz.