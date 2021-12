Adiós al ciclo Peñas de Guardia

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer el presupuesto municipal para el ejercicio de 2022 y no contempla los 50.000 euros que destinaba cada año al ciclo Peñas de Guardia, de la Federación Provincial de Entidades de Sevilla. O sea, de esa cantidad han pasado a cero céntimos de ayuda para las peñas flamencas de la ciudad, que cada año son menos y que a este paso acabarán cerrando la mayoría. A lo mejor es lo que quieren en el Consistorio para ayudar a los tablaos y otras salas comerciales de la capital andaluza, donde suelen disfrutar fundamentalmente los turistas. Desconocemos si habrá tenido algo que ver en esto el nuevo director de la Bienal, Chema Blanco, quien alguna vez comentó en privado que ese dinero destinado a las peñas le vendría muy bien a él para programar estrenos en el magno festival hispalense. Por cierto, este señor no para de quejarse en privado del trabajo que le va a costar cerrar una buena programación porque tiene, suele decir, las manos atadas y que no puede hacer lo que quiere, luego tenemos un problema, una vez más, con otro director de la Bienal, y van no sé cuántos ya desde 1980. Quiere lograr un presupuesto de dos millones de euros, al parecer, y a lo mejor es el motivo de que le hayan quitado a las peñas flamencas de la ciudad la miseria que les daban anualmente.

El ciclo Peñas de Guardia fue creado en tiempos de José María Segovia como presidente de la Federación Provincial de Entidades Flamencas y consistía en que nuestras peñas programaran flamenco todas las semanas para esas personas que suelen estar en Sevilla todo el año por motivos de estudio, trabajo o placer y que no se podían permitir ir a los tablaos, donde el flamenco no es barato. No era mala idea, aunque nunca gustó a las salas comerciales porque consideraban el ciclo una competencia subvencionada. Y ahora, ¿qué van a hacer las peñas de la ciudad sin ninguna ayuda? Seguir en la miseria o luchar para que el Ayuntamiento vuelva a librar una partida de su presupuesto para Peñas de Guardia u otros ciclos parecidos. Este ciclo apoyaba a las bases, a los nuevos valores, y era una buena labor en una ciudad, cuna del flamenco, que se ha quedado prácticamente sin maestros del cante, por ejemplo. En ciudades como Huelva o Chiclana han salido grandes voces en los últimos años, pero en Sevilla apenas surgen nuevos valores del cante, el baile y el toque. Peñas como Torres Macarena y la Fragua de Bellavista suelen programar recitales protagonizados por jóvenes, sobre todo de cante, la faceta más floja en la actualidad. Si ahora no se va a hacer este ciclo por falta de dinero, el futuro se presenta un tanto negro.