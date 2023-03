Doñana y la marisma entera ejercen un efecto beneficioso directo sobre todo el cuadrante sudoeste de la península ibérica y sobre toda Europa y África hasta el punto de que su pérdida supondría una grandísima catástrofe mundial. La masa acuífera de la marisma aplaca los vientos calientes procedentes del desierto y limpia la atmósfera, de manera que el aire es respirable gracias a su existencia en más de media Andalucía, Extremadura y sur de Portugal. Pero el gobierno del PP durante el mandato de Rajoy canalizó toda el agua superficial y la condujo, con ayuda de una gran estación de bombeo, directamente al Océano Atlántico. ¿Qué objetivo podía tener esa acción reprobable de desecar la marisma. Todavía no han aprendido que los terrenos que llaman “recuperados” procedentes de antiguas lagunas desecadas, son menos productivos que otros, por lo cual necesitan mucha más agua. Precisamente necesitan el agua que se les ha quitado, por lo que lagos y lagunas, lucios, y marismas deben seguir siendo lo que son y han sido siempre: lagos, lagunas, lucios, marismas. Tenemos claros ejemplos de esto en la laguna de La Janda o en el Área endorreica de Lantejuela, entre otros lugares. No se gana espacio para cultivo desecando lagunas y marismas, porque se pierde fertilidad en los desecados y en sus vecinos.

¿Qué instinto criminal privó a la marisma del agua superficial? Los canales de drenaje la conducen directamente al mar desde la gran estación de bombeo. Pero esa costosa obra, hecha durante el mandato del PP con Rajoy al frente ¿a quién beneficia? Más exactamente ¿Cuánto perjudica al Parque Nacional, a su entorno y a la marisma entera? No es posible entender que personas normales, que puedan tener la cabeza en su sitio, hayan podido concebir semejante ataque a la vida. El agua superficial no solamente no sobra en Doñana: la necesita. Pero no sólo la necesita Doñana, el Parque la necesita para mantener vivas las más de quinientas especies de aves, vertebrados en invertebrados que subsisten gracias a ella, gracias al humedal y a sus cambios climáticos. Si a las más de doscientas especies de aves que invernan cada año en Doñana les quitaran su espacio de descanso y procreación, esas aves, que cruzan dos continentes de norte a sur por temporada, desaparecerían porque se les haría imposible el periplo anual sin posible descanso en el espacio húmedo del Parque.

La falta de agua ya está acabando con las aves y con toda la fauna y deja el terreno árido, el aprovechamiento pretendido con la desecación es falso, porque el cultivo también necesita agua. Si se le ha quitado para maquillar, para enmascarar el verdadero propósito de cambiar marismas por cultivos, han errado de lleno. Una tierra reseca es una tierra improductiva. Y si piensan inyectar miles de metros cúbicos de agua desde los acuíferos para mantener los cultivos que piensen o puedan pensar acometer, doble arbitrariedad, ¿para qué desecarla primero? Sólo hay una explicación: matar la marisma. Una acción reprobable y mezquina por la cual sus responsables deberían responder ante la Justicia.

Doñana necesita agua. Y Andalucía y todo el sur y suroeste de la península necesita a Doñana. La necesitan Europa y África enteras. El aire purificado a su paso por Doñana permite la respiración en toda Andalucía, Extremadura y sur de Portugal. Las aves que anidan cada año en sus humedales necesitan esos humedales para subsistir. Y la pérdida de miles de especies supondrá la mayor catástrofe imaginable. Catástrofe ecológica y humana, porque la pérdida de las aves supondrá la proliferación de insectos dañinos para los cultivos y para el ser humano. No es cierto que “el hombre sea más importante que los pajaritos” como se ha dicho, con frecuencia por los enemigos de la marisma: el ser humano necesita de la naturaleza porque vive en ella y gracias a ella.