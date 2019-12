Agujetas y la Guerra del Golfo

Tal día como hoy, de 2015, moría en Jerez de la Frontera Manuel de los Santos Pastor, el gran cantaor gitano de esta tierra Manuel Agujetas, dueño de una de las voces más puras e impresionantes que han existido. Es un cantaor que ha crecido desde su muerte hasta nuestros días, quizá porque se echa mucho de menos a un cantaor de su corte, de estilo poco pulido pero de un enorme valor jondo. Cuando me preguntan qué es el cante gitano, algo muy frecuente, siempre les digo que escuchen a este maestro del cante, a Fernanda, Perrate o Chocolate. No ha habido un cantaor que haya cantado más gitano. Quizá Manuel Torres, el gitano jerezano de San Miguel, a cuya escuela pertenecía Aujetas el Viejo, su padre, con un sonido aún más metálico y nasal. Otra joya de cantaor.

Mi primer encuentro con él fue en la Peña Flamenca El Laurel, de Lora del Río (Sevilla), en 1990, cuando la Guerra del Golfo. Aquella noche me dijo, nada más saludarme, que a Morente y a mí “os tendrían que fusilar”. Así, sin anestesia ni nada. No me lo tomé mal porque sabía que era un hombre vehemente y libre. De hecho, acabamos charlando de manera amigable y cordial y hasta me invitó a comerme con él dos pollos de campo en su rancho de Rota. “Pero espérate que acabe la guerra no vaya a ser que estemos comiéndonos los pollos y estos cafres nos tiren una bomba encima”, me dijo. En el fondo no era tan salvaje como decimos los críticos, a veces en tono elogioso. Salvaje como sinónimo de libre, sin ataduras. Si ya lo admiraba, desde aquella noche lo admiraba más aún y su muerte me afectó tanto que hice lo que he hecho con las de otros cantaores, como Mairena, Camarón o Morente: encerrarme en un cuarto y escuchar sus discos a oscuras.

¿Hay ahora cantaores como Agujetas? No, aunque estén ahí sus hijos, que continúan el estilo, esa escuela tan vetusta. No sería creíble que hubiera cantaores así en una sociedad como la actual. No tendría mucho sentido, como no lo tiene que exista el cante jondo de verdad. A veces salen voces como las de El Boleco o Manuel de la Tomasa, que no sé si tienen veinte años, pero son casos raros. Agujetas fue seguramente el último mohicano, el que quedaba de una escuela de oro viejo. Era un desastre, desordenado y excesivamente anárquico, pero cuando estaba a gusto y cantaba aunque fuera un fandango, era capaz de meterte el cante más gitano en los pliegues de la piel.

Hace cuatro años que se fue y parece que fue ayer mismo. Escucharlo ahora en sus discos, algunos muy buenos que son verdaderas joyas de colección, entiendes que fue un privilegio haber podido escucharlo en un escenario o en una reunión. Fue Chacón quien dijo, refiriéndose a Torres, que, con él, el cante renacía en cada tercio.