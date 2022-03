Ahogados por las pantallas, ¡socorro!

Se acaban de fallar los Oscar, a mí me traen sin cuidado, pero existe personal que se queda toda la noche viendo el espectáculo porque hay gente pa tó, incluso para escribir pamplinas, como yo. Los Goya también me importan poco, aunque al menos son a horas relativamente católicas, horas desesperantes que este año me he tragado por amor y como penitencia para intentar librarme de ir al infierno. Eso de “este premio se lo dedico a mi madre” me suena a cuando en la radio franquista de los programas musicales dedicados, alguien dedicaba una canción a Pepito “por lo que él ya sabe”, lo que ocurre es que aquello era misterioso y gracioso y lo de ahora suena demasiado infantil y hasta ridículo por su reiteración. Este mundo estará muy globalizado pero también tiene mucho de Pepe Pinto y el “toíto te lo consiento menoh fartarle a mi mare”.

Lo que más me interesa de los Oscar y de los Goya no me lo cuentan con la intensidad y profundidad que yo exijo: me refiero a los entresijos comerciales y los intereses de los lobbies de todo tipo. Supongo que ustedes ya sabrán que para que te den un premio o distinción, además de talento -y a veces ni eso-, suelen hacer falta padrinos, estrategias, relaciones públicas, amiguismo y que las “estrellas” se alineen a tu favor. De las películas, unas veces nos dicen que son favoritas y otras que pierden fuelle, ¿eso qué significa?, ¿son los filmes unos neumáticos? Le han dado un Oscar a la directora de la cinta que hasta hace nada era la más favorita, El poder del perro, que yo creía que era un homenaje a las mascotas. Luego se ha quedado en casi nada. ¿El premio a la directora entra dentro de la cuota feminista en detrimento de Spielberg y otros o es que estamos ante una nueva genia de la pantalla, Jane Campion, aunque sea de mi edad?

Está cambiando el asunto de los Óscar, las películas premiadas ya no sólo proceden de Hollywood sino que se han colado los telefilmes de las grandes plataformas de TV. La del perro es de Netflix y Coda, la victoriosa, es de Apple TV. Cuando leo el argumento de Coda, como me estoy volviendo paranoico, siento también un adoctrinamiento posmoderno en pro de la solidaridad con el vulnerable y de nuevo más feminismo. Voy a ir a verla, ¿eh?, porque eso hay que comprobarlo, pero más sé ya por viejo que por diablo.

La irrupción de las plataformas nos lleva a la esclavitud máxima que jamás se ha conocido con relación a las pantallas. Estamos en la pantallacracia o, como hace ya años afirmó el profesor Román Gubern, en la “sociedad de las pantallas”. Hay una sobredimensión de ofertas de series y películas a añadir a los programas de siempre y todo ello nos tiene atados a las pantallas, puede ocurrirnos como a la niña de Poltergeist que se la tragó una televisión. Verán ustedes, en los años noventa e incluso un poco antes, se nos hablaba ya de las autopistas de la información, de la sociedad digital de los 500 canales, etc. Pues eso ya está aquí, corregido y aumentado. Sólo con Netflix puede uno llevarse media hora o más decidiendo qué ver. Tarde o temprano, o esto pega un reventón por burbuja abarrotada o nos volvemos todos papanatas. ¿Cómo va a tener uno tiempo para mirar para afuera si siempre estamos mirando lo que las pantallas nos ordenan? También me atrevería a afirmar que el adoctrinamiento falsamente progresista es ahora abrasador para la mente, lo cual crea una ortodoxia que cae con todo el peso de su totalitarismo e ignorancia sobre las mentes de quienes disientan, aunque sea levemente. Cuidadito con lo que se dice. Vaya con la democracia, más bien puede decirse que en lugar de democracia se está implantando la dictadura del neoproletariado made in siglo XXI.

Pido socorro, exclamo: help!, para que me entiendan mejor, y nadie me oye: todos, todas y todes, están adheridos a las pantallas, pantallos y pantalles. Incluso yo mismo.