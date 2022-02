Ahora el «no a la guerra», lo de siempre

A mí siempre me ha interesado la propaganda de la democracia, la otra, la de los regímenes dictatoriales y rígidos, me atrae muchísimo menos ya que se da por hecho que es connatural a ellos. Sin embargo, esto de afirmarme que vivimos en democracia, libertad de expresión y otras ideas es lo interesante para investigar a pesar de que para ello no ofrezcan apoyo los poderes con esa facilidad con que lo ofrecen para temáticas trilladas pero de moda. Hasta la investigación tiene modas. En la red hay bastante censura, en los medios influyentes, numerosos factores coartan la libertad de quienes trabajan en ellos; en EEUU existe una web llamada Proyect censored que recoge información y temas censurados o silenciados en aquel país. Fue una iniciativa universitaria, una unión entre profesores y estudiantes que analizan esta faceta poco conocida por el gran público.

En la película Ciudadano Kane -centrada en la figura del magnate de la prensa Hearst- la esposa del señor Kane llama la atención a su marido acerca de la línea tan agresiva que están utilizando sus periódicos en relación con determinadas personalidades. “Qué van a decir tus lectores”, le reprocha. Kane contesta: “Lo que yo quiera”. Y así suele ser demasiadas veces como ahora con la guerra de Ucrania. Lo que veo es una sociedad que no se informa y se forma de verdad en nada, o muy poco, y cuando le dicen vete a formar jaleo se va sin parpadear. Igual que los incendios en los bosques se evitan durante todo el año cuidando el bosque, limpiándolo de maleza, las guerras pueden evitarse estudiando sobre la base de los acontecimientos mundiales que están sucediendo día a día, en lugar de esperar a que sea demasiado tarde, pero hay profesionales del oportunismo follonero que creen ser solidarios pacifistas y son simples marionetas de los mismos que originan las guerras.

En 1991, con motivo de la primera guerra del Golfo, participé en una manifestación del “no a la guerra”. Entonces era la izquierda la que me manipulaba con ese eslogan tan ambiguo porque todos -o casi todos- estamos contra la guerra y la violencia. Han pasado más de treinta años. Desde entonces, y a pesar de que en 1991 tenía claro que mi presencia allí era un no a USA, he pensado y estudiado mucho. Y ya no me la dan. Ni unos ni otros. La libertad que te ofrece el estudio y el pensamiento es mi “no a la guerra” que no quiero manifestarlo en plan “¿dónde va Vicente? Donde va la gente”.