Ahora es tarde, Señora

En la quietud de la espera, esa angustiosa sensación de quien ya no puede más, el reloj se convierte en un cruel recordatorio del tiempo que se va y no volverá, un testigo mudo de la soledad que envuelve la vida de aquellos que, como María, luchan por obtener una cita médica en un sistema de salud que parece haber olvidado su deber de cuidar a los más veteranos. Son aquellos que, con callos en sus manos, levantaron esta tierra a base de sudor, sangre y, muchas veces, pleitesía y cofia. Aquellos que hicieron cola con las cartillas de racionamiento. Aquellos que bebieron leche en polvo de los americanos.



La historia de María es la historia de cualquier ciudadano de nuestra tierra que debería estar disfrutando de su jubilación tras años de carga y sinsabores, salpicados con algunas alegrías que dieron color a un camino tantas veces en blanco y negro. Su relato es un eco doloroso de la realidad que enfrentan muchas personas mayores que, al llegar a la última etapa de sus vidas, descubren que la atención médica se ha vuelto un lujo inalcanzable. Las llamadas al centro de salud son como gritos perdidos en la oscuridad, mientras la voz, a veces automática, a veces agradable del administrativo de turno, repite la misma letanía impersonal: «No hay citas disponibles. Venga usted mañana a primera hora, a ver si tiene suerte”, como si fuera el cupón de la ONCE.



María, con sus años cargados de sabiduría y amor, de infancia en familia con poco más que un cuscurro de pan a compartir entre varios hermanos, se encuentra atrapada en un sistema que la relega al olvido. Cada día sin una cita médica es una batalla perdida en su lucha por la vida, contra el tiempo. Un tiempo que se ganó para vivir en paz, sin sobresaltos, sin tener que esperar en una cola sobre su andador, en plena ola de frío y a la intemperie, para poder coger una cita con un sanitario que le pueda regalar tres minutos de su vida, a veces sin mirarla a los ojos, otras tecleando en un ordenador rebosante de burocracia inútil con el único objetivo de conseguir una simple receta, o que pueda visitarla ante una mala noche de tos y fiebre. La soledad se intensifica cuando las enfermedades no atendidas amenazan con apagar la luz que aún brilla en sus ojos cansados pero alegres.



Es indignante ver cómo aquellos que dedicaron décadas a construir un país mejor para las generaciones futuras son abandonados en sus momentos de mayor necesidad. La falta de profesionales médicos no es solo un problema de números, sino una afrenta directa a la dignidad de los ancianos, un desprecio por la vida que se manifiesta en la ausencia de empatía y compasión. Mientras tú, que tienes un trabajo medio digno, un coche en el que moverte y algunos estudios pagados por los hijos de tantas y tantas Marías, puedes plantarte en un santiamén en las urgencias de cualquier hospital (público o privado), María y tantas como ella no pueden. Para algo lucharon por la descentralización.



En cada latido del corazón de María late la urgencia de un cambio. Cada segundo perdido es un testimonio de la negligencia de un sistema que debería cuidar de quienes nos dieron la vida, los valores y la dignidad. La reivindicación es un grito de resistencia, exigiendo una transformación profunda que devuelva la humanidad y la justicia a la atención médica de nuestros mayores. Y de toda la sociedad.



María, como millones de españoles por toda España, sigue en el compás del tiempo, tan valioso para ellas, entre llamadas infructuosas, aplicaciones móviles inútiles, colas como si de un concierto se tratara y esperanzas desvanecidas. Da igual que hablemos de Carmona, Pulpí, Langreo, Hospitalet o Villafranca de los Barros. Es un problema global de falta de médicos, fracaso universitario, irresponsabilidad ciudadana y pérdida de valores humanos. Nos encontramos ante personas de avanzada edad que se topan, una y otra vez, contra la indiferencia de un sistema de salud que ha perdido su rumbo. Y ni hablar de la guerra abierta entre sindicatos médicos y enfermeros. Vaya tela, Micaela. Y en pleno mes de enero, el de las pulmonías, neumonías y gripes varias. Como ahora, como siempre.



La arena del reloj está a punto de agotarse y, por cada grano que cae, se abre una herida en el alma de quienes merecen ser cuidados con respeto y dignidad en un centro de salud. Es hora de cambiar el curso de las manecillas del reloj, de devolverles a tantas y tantas Marías la certeza de que su vida importa, incluso en los últimos compases de su existencia. Y que se dejen de zarandajas, peleas y política. Y aquí estamos con un sistema sanitario fracasado, una clase política mirando por sus propios intereses, mientras ir a que te receten las pastillas de la tensión es, a día de hoy -y tiene pinta que va para largo-, más complicado que conseguir un kilo de bananas de Costa Rica. Las cosas de esta España mía, esta España nuestra. Ya lo cantaba Rocío Jurado: “Ahora es tarde, señora”. Así nos luce el pelo.