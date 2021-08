Ahora, la depresión posvacacional

Qué aburrido se ha vuelto el periodismo. Es cuestión de poco tiempo que los medios, si no lo están haciendo ya, nos hablen de la depresión posvacacional. Y hasta entrevistan a psicólogos para que nos cuenten cómo combatirla. Teníamos y tenemos la depresión por Covid, el síndrome de la cara descubierta cuando nos hemos quitado la mascarilla por deseo expreso del señor Sánchez; padecemos con mascarilla porque la llevamos y padecemos si no la llevamos. Pues ahora llega la depresión posvacacional. Hasta cuando hay que tocar el reloj hora para atrás hora para delante, hablan los medios de los efectos sobre el cuerpo, menuda sociedad de pitiminí, con razón decía Woody Allen en una de sus películas que su familia no tenía tiempo para suicidarse porque estaba demasiado ocupada.

El otro día vi en la tele una versión cinematográfica más de Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert y a mí me parece que esa versión no le habrá gustado del todo a las feministas típicas y tópicas. Es una versión más equilibrada y en lugar de consistir el argumento exclusivamente en colocar de víctima del patriarcado opresor a la rebelde e insatisfecha madame, sacaba la parte fantasiosa y caprichosa que tenía la señora de vivir por encima de sus posibilidades y además te mandaba el mensaje de una mujer que, de acuerdo, fue víctima de una cultura de hombres pero también estábamos ante la esposa aburrida que no sabia qué hacer porque todo se lo hacían los otros y las otras, criados y criadas, no tenía ni que cazar ni que sembrar y entonces su mal se le acrecentaba. Es decir, el aburrimiento y la situación de estatus cómodo llevan a la depresión.

A mí me parece que la depresión posvacacional viene precedida por la depresión vacacional. Nunca estamos contentos, pasar de hacer mucho y por obligación a ser dueño de tu tiempo puede ser muy pesado de llevar, yo veo por ahí a familias aburridas en vacaciones, sumidas en una rutina y en el “bueno, qué hacemos hoy”. Encontrarse frente a frente todos los miembros de una misma familia puede ser cuanto menos engorroso, no tener cada cual su nido dentro del nido, con sus cacharritos digitales, acaso genere frustración y entonces hay que contactar con el psicólogo a ver qué se puede hacer. Y al regreso hay que contar con terapias, a ver cómo se puede sobrellevar el curre después de tanto tiempo echando de menos el trabajo o deprimido por estar sin trabajar. Los psicólogos y los psiquiatras son los papás que salen en la mamá TV o Red para decirnos cómo hay que comerse la sopa, sin llenar la cuchara y sin dar sorbidos, a mucha gente de hoy desde que el tiempo libre fue convertido en negocio es preciso que les digan hasta cómo atarse los zapatos.

El típico Rodríguez de otros tiempos rompe con esta situación. Supongo que aún quedará alguno. Procuraba no irse de vacaciones con la familia sino unirse a ella los fines de semana; incluso, si estaba de vacaciones, veía la ocasión de librarse del lastre haciendo horas extras o anunciando que tenía que llegarse por la empresa por razones inexcusables. Todo era cuestión de tener el lugar del trabajo y el de las vacaciones cerca pero ahora como no se vaya uno a la punta de la chingada es un aburrido que no vive el carpe diem y además los niños se abren por ahí más jóvenes aunque eso está por ver bien del todo. Sea como sea, la cosa ha cambiado, yo no sé qué era antes la depresión posvacacional como tampoco sigo sin comprender una alerta roja por una subida del termómetro que la he conocido todos los veranos. Es una sociedad aburrida con unos medios aburridos y eso que hay miles de asuntos que resolver.