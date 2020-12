Ahora toca Paco Rabal

Tuve la suerte de saludar un día al gran actor murciano Paco Rabal, un verdadero aficionado al cante jondo, y recuerdo aún el calor de su mano derecha. De hecho, lo conocí a través del maestro Enrique Morente, del que el día 13 de este mismo mes se van a cumplir diez años de su muerte. Dos grandes hombres de la Cultura, con mayúscula. Ayer leí que en un pueblo de Murcia, Albudeite, querían quitarle el nombre de Paco Rabal a la Casa de la Cultura. Por comunista, supongo y a propuesta del Partido Popular y Ciudadanos. Han rectificado, pero la intención era esa y estas noticias te acaban quitando las ganas de volver a votar en este país, el nuestro, tan absurdo y cabezón últimamente.

Estoy totalmente en contra de esa política de quitarles calles, plazas o monumentos a personas que en su momento eran merecedoras del tal honor. Soy Hijo Adoptivo de Palomares del Río y temo que Cs y el PP propongan que me quiten algo que me hizo muy feliz en su momento y que llevo con orgullo. Lo digo porque toda mi vida he votado al Partido Comunista de España, aunque ahora no lo votaría. Soy lo que llamamos un desencantado. El nombramiento de Hijo Adoptivo llevaba incluido la rotulación de una calle en el pueblo, pero en eso no han cumplido. Mejor que lo dejen ya porque sería duro para mí que viera mi nombre en un azulejo y que llegara un cenutrio de la derecha con una picola y lo arrancara.

Creí entender cuando voté la Constitución del 1978 que me reconocía el derecho a votar a quien me diera la gana y a dejar de hacerlo a ese partido cuando me sintiera estafado, sin castigo alguno. Veo que sí, que se reconoce, pero atente a las consecuencias porque un día te pueden invitar al pescaíto frito de la Feria de tu pueblo y a los tres meses pedirte que pagues el adobo que te comiste en la Caseta Municipal. Que la Casa de la Cultura de ese pueblo murciano lleve el nombre de un señor como Paco Rabal debería ser motivo de orgullo para todos sus vecinos, pero lo cierto es que PP y Cs han querido cometer la indignidad de quitarle el nombre porque el actorazo era de izquierdas y militante del PCE. Es decir, de un partido que luchó contra el franquismo y para que llegara la democracia a nuestro país.

Paco Rabal no tuvo problemas en participar en una obra de teatro de José María Pemán (Diario íntimo de la tía Angélica (1946), lo que son las cosas. En 1998, gobernando el PP, recibió la Medalla al Mérito del Trabajo. ¿Qué ha cambiado? Pobre España, don Francisco.