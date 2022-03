Al amigo camionero

Los transportistas autónomos de España van esta madrugada a un paro indefinido, porque no pueden más. “Para no ganar nada, mejor parar”. Es uno de los eslóganes que están utilizando en la convocatoria de paro, y solo leerlo te pones enfermo. Hay trabajos duros y arriesgados, pero el de camionero o transportista, tan necesario, es de los más sacrificados y, digámoslo ya, maltratados por todos los gobiernos. Métase usted en un camión nada más que para ir de Sevilla a Málaga y sabrá lo que es bueno. Imagine lo duro que será ir de Cádiz a Bruselas o Varsovia, descargar usted mismo y regresar al día siguiente sin fuerzas para volver a cargar y meterse de nuevo en la carretera sin apenas haber visto despiertos a sus hijos. Y así, toda una vida. La huelga o el paro de mañana son para decir basta, hasta aquí hemos llegado. Me consta, porque tengo amigos en el sector del transporte, que van a por todas y con todas las consecuencias, y hay que creerlos y apoyarlos a muerte. No son los patronos, los dueños de las flotas, sino los camioneros, los trabajadores autónomos, que están achicharrados. Los que se pasan la vida en un camión expuestos al peligro de la carretera, que luego dependen de empresarios negreros y de sindicatos, como UGT y CC.OO, que por supuesto no van a apoyar el paro porque, como diría uno de mis amigos del gremio, el camionero Paco Navarra, no muerden la mano del que les da de comer, el Gobierno. Los sindicatos en España no defienden a los trabajadores como en otros países, pero se les da bien proteger a los gobiernos que les interesan, como hacen los ya citados con el actual, desde donde los riegan de millones. Es un paro de autónomos y los sindicatos no apoyan a los trabajadores por cuenta propia. Como este paro tampoco será apoyado por la patronal ni por los asalariados de los capos del transporte, solo si los autónomos sacan la raza ganarán esta pelea. No lo tienen fácil, desde luego, pero nadie dijo que lo fuera. La ganarían si fueran todos a una, como en Fuenteovejuna, pero la patronal y los sindicatos se han encargado de dividir el sector entre malos y buenos. Aquí tienen la razón quienes poseen los camiones, los autónomos, que pagan salarios e impuestos y, ahora, un carburante a precio de oro líquido, que los tiene arruinados. El Gobierno pasa de ellos, como los sindicatos, luego están legitimados para pelear por el pan de sus hijos. Dijo Víctor Hugo que solo viven aquellos que luchan.