Al final siempre el yo, yo yo

No sé si en alguna fase de la Historia existió un momento en que la gente reflexionaba más en clave colectiva que en clave personal e intransferible. Se podría pensar que durante las movidas revolucionarias, sean políticas o religiosas. Creo que tampoco entonces, cada cual iba buscando su bienestar exterior e interior y se unía a los demás con ese fin, no por amor al prójimo. Ese supuesto amor es el gran error, el gran autoengaño de siempre. Y es la base sobre la que se asientan los problemas de la especie humana y por tanto del planeta.

Andan por ahí los comentaristas de los medios afirmando que el personal esta vez ya sabía quién era Pedro Sánchez y qué iba a hacer si lo votaban, de manera que ahora menos quejarse, los que se quejen. Dicen esos entendidos mediáticos que en las elecciones de mayo se habló mucho de los pactos de Sánchez y de sus medidas anticonstitucionales y el discurso caló en la gente y llegó la debacle para el presidente y su partido. Sin embargo, en julio se echó mano de Vox y millones de ciudadanos creyeron que a los homosexuales y a las mujeres poco menos que los iban a encerrar en campos de concentración. Fue la estrategia de Sánchez y le salió bien, el PSOE ganó votos, Vox se fue para abajo y el PP no pudo cumplir su sueño.

Bien, en tal caso habrá que decir que millones de ciudadanos deberían estudiar más, leer más prensa de calidad -de derechas y de izquierdas- y enterarse mejor del significado de lo que van a votar. Se es demócrata todos los días de todos los años, leyendo, escuchando a los cerebros más lúcidos y libres cuando los dejan hablar, observando en definitiva lo que ocurre a tu alrededor, quien no haga eso no debería ir a votar, si fuera posible, se le debería prohibir que votara igual que a un futbolista el entrenador le prohíbe jugar si no da de sí en los entrenamientos lo que debiera y se espera de su profesionalidad. Los ciudadanos somos profesionales de la democracia. Eso en la teoría, en la realidad nos guiamos por otros muchos factores ajenos al conocimiento. El único sistema, el menos malo, que nos permite desarrollar más y mejor el conocimiento es la democracia, si no lo merecemos deberíamos atenernos a las normas que estipulan que hay que votar con formación y conocimiento.

La democracia, como digo siempre acordándome de mi maestro Nietzsche, es un mal necesario, sus resultados los sufren más los más formados y conscientes. Pero es útil para desatascar los enredos en las esferas del poder político, sobre todo. En pocas palabras, en el tema que nos ocupa, medalla para Pedro Sánchez y bronca a los votantes que fueron a votar sin saber exactamente lo que estaban haciendo y es que, si esto sigue así, ese voto tan progre se va a volver contra ellos y su yo, yo, yo, al que recurrieron para salvarse de supuestos peligros que sólo existían en sus cerebros manipulables e incapaces de pensar en perspectiva genérica, esto es, progresista.

El yo, yo, yo, ha aparecido también con motivo de la gota fría y el atasco en Madrid. Miren por donde, este año a la gota le ha dado por caer justo cuando volvíamos de vacaciones. Como por narices casi todos tenemos que pasar por Madrid para regresar a nuestros hogares y Madrid y otros puntos cercanos estaban en alerta roja por chaparrones, vaya por Dios, qué fastidio, colapso y montones de protestas. ¿Y de qué protestaban? ¿De que las estaciones de Atocha y Chamartín sean cada vez más grandes y las demás se estén quedando cada vez más pequeñas que a ver por dónde va a entrar “en provincias” tanto tren de alta, media y baja velocidad? No, se protesta por el yo, yo, yo. Nada de paciencia y cánticos de gloria a la esperada lluvia bienhechora, yo quiero llegar a mi casa ya, después de que yo lo he pasado muy bien veraneando. Yo quiero lo que yo quiero y lo demás me sobra, quiero un taxi avión que sobrevuele las tormentas y me deje en la puerta de mi casa, yo no puedo soportar tanta incomodidad, ¡por favor! Yo soy el rey del mambo y de la bachata, no estoy dispuesto a armarme de paciencia porque soy muy importante.

Ay, si esto fuera Ucrania o, simplemente, un país de esos mundos por los que no circulan ni trenes eléctricos de aquellos que nos traían los Reyes Magos. O aviones viejos o autobuses casi desvencijados...