Al margen del coronavirus

El coronavirus, del que hace solo cinco días nos reíamos a mandíbula batiente; del que hace cuatro sonreíamos con un deje de sarcasmo, como queriendo demostrar nuestra superioridad de humorismo inteligente frente a tanto obsesionado suelto; del que hace tres nos servimos para contar chistes sobre los perros sueltos y las peluquerías del discurso presidencial; del que hace solo dos días se sirvió el mismísimo rey para desheredarse a sí mismo de su corrupto papi, ya que no termina de caer el meteorito que esperaba para salvar la corona; el coronavirus, digo, ha ocupado todo el espacio de todos los periódicos, de todos los mensajes, de todas las conversaciones.

Sin embargo, al margen del omnipresente y célebre virus, no es que haya más noticias, más historias, más realidades, que las hay, sino que hay millones de personas que ni siquiera saben nada de él. Y yo me acuerdo de ellas.

Millones de niños como mi hija pequeña, como esa pequeña de Alcalá cuyo vídeo se hizo viral mientras se empeñaba en salir a la calle. Millones de ancianos cuyo sentido se diluyó hace meses o años por los laberintos del Alzhéimer u otras epidemias silenciosas de nuestro siglo. Millones de enfermos que ya lo estaban antes de que nos sorprendiera el bofetón de este virus con corona. Millones de moribundos que no terminan de morir. Millones de inconscientes en el umbral de la otra vida que ya no tendrán posibilidad alguna de dar un paso hacia esta, de regreso, porque la inercia de la muerte los empuja... y no podrán contar esta aventura que será historia.

Yo me acuerdo de todos estos inconscientes del coronavirus porque nosotros, siendo tan conscientes, tan receptivos, tan esclarecedoramente lúcidos ante lo que está ocurriendo, tenemos el reto histórico de frenarlo, el compromiso inapelable de salvar a toda esa humanidad ineluctablemente inconsciente para que la humanidad siga siendo. Y debemos hacerlo de un modo inusitado que ahora se considera necesariamente heroico: quedándonos en casa. Nada más y nada menos que con lo que soñamos tantos de aquellos viernes en que fuimos inconscientes de que se nos iba a conceder el deseo de un finde en casa más largo de lo nunca soñado.