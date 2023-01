Alegría, ¡está en nuestras manos!

Ahora oigo en la arradio que el futuro de Siria está en nuestras manos. Siria también. Ucrania, Yemen, el cuerno de África y el culo del mundo, todo está en nuestras manos. ¿Qué hay que hacer para paliar los problemas de todos esos territorios? Dar limosna. Maravilloso. No gana uno para limosnas, “tú puedes”, es el eslogan estúpido de otro pensamiento filosófico estúpido: la positividad. Nada, hombre, alegra esa cara, hay que mirar los aspectos positivos de las cosas. El resultado de esta idiotez es que se siente uno más hundido, solo e incomprendido por la presión social y de personas que saben menos de psicología y de Historia que yo de mecánica del automóvil. La mejor forma de curarse es asumir la infelicidad, no falsearla.

¿Puedo evitar que Israel tire bombas contra Siria y mate o hiera a mayores y pequeños? Claro, doy limosna y eso o se acaba o empieza a acabarse. ¿Puedo evitar que EEUU esté cabreado porque el único país que se le fue de las manos militares fue Siria a la que se sumó salir con el rabo entre las piernas de Afganistán? ¿Puedo impedir el apoyo occidental a la oposición armada al régimen de Siria con el que no han podido aún? ¿Puedo impedir la codicia del petróleo sirio, el deseo de poseerlo y hasta de robarlo? Claro que puedo, doy limosna y todo ello comienza a mejorar, hay que ser positivo.

Y así andamos. A las constituciones las llamamos cartas magnas. Sobre esos textos escritos para que podamos regirnos por algo y no por el todos contra todos (peor que la ley de la selva porque en la selva hay leyes naturales) deben desarrollarse nuestras conductas. En España hay partidos anticonstitucionales que campan por sus respetos. La gente los vota, es decir, se da la vida por una carta magna y luego esa carta es tan magnamente generosa que permite que la vulneren. Me parece muy bien, pero una cosa es que exista libertad de expresión, reunión, pensamiento y conciencia y otra que se implanten estos derechos ilegalmente contra la voluntad de los demás y luego los infringidores se vayan de rositas. Pues aquí se hace. Si no puedo evitar eso, o tengo que esperar años para comenzar a evitarlo, ¿cómo va a estar en mis manos arreglar Siria?

Si existiera un partido que quisiera arreglar Siria y lo votara la gente como primera opción, el orden mundial no lo dejaría cumplir su promesa electoral. En Siria se hace lo que el Poder que apenas controlamos desea que se haga, lo que ocurre es que se ha interpuesto otro Poder –el de Putin- y entonces el negocio se nos ha venido casi abajo, a los poderosos míos no les permiten hacer lo que tenían previsto. Y no termina nunca la guerra. ¿Cómo puede terminar o paliarse un poquitín? ¿Dándole un potito a un niño desnutrido con mi limosna? ¿Menos da una piedra? Sí, pero es que existen dos formas de pensar muy generalizadas: en clave de limosna y en clave estructural histórica, y la limosna es potito para hoy y bombazo para mañana. Y yo con mi limosna no quiero prolongar eso porque entonces me hago cómplice de los desalmados que matan lo que haya que matar por alcanzar objetivos oscuros que los medios callan (casi todos están a su servicio porque los medios son del Poder).

Los medios transmiten entonces mensajes limosneros. ¿Por quién me han tomado? Siento terriblemente lo he está pasando pero sé que hay muchos aspectos que no están en mi mano. La democracia es un sistema de dominio perfecto, la gente podría reconducir una situación como la de Siria y sin embargo está más a gusto viendo eventos deportivos, comprando, protestando y depositando limosnas.