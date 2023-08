Alejarse para acercarse más a Sevilla

Se me ha acusado a veces de ser muy crítico con Sevilla, con la Bienal y el trato del Ayuntamiento al flamenco. He estado seis días en el Festival Internacional del Cante de las Minas y vengo maravillado. No por el concurso en sí, que no ha tenido un gran nivel, algo que viene siendo habitual en los últimos años, sino por cómo un pueblo no muy grande, La Unión, vive en flamenco. Me sorprende que vayan tantos aficionados de distintos puntos de España y desde hace muchos años. He visto envejecer a algunos desde mediados de los ochenta y hasta morirse de viejos a grandes aficionados. Este año han vuelto algunos que habían dejado de ir porque no estaban de acuerdo con la línea de la cita murciana. El nuevo alcalde, Joaquín Zapata, los ha llamado para que vuelvan a creer en el festival. A mí mismo, sin ir más lejos. He vuelto y seguramente estaré también el próximo año, porque me gusta el ambiente y en este concurso se aprende bastante de los aficionados que acuden cada mes de agosto. Juro que a veces pienso, desde allí, lo necesario que sería que Sevilla recuperara ese amor al flamenco de los sevillanos, un tanto desanimados.

Me alejo a veces de Sevilla para averiguar qué nos pasa y creo saberlo ya: nos aburrimos tela. Ese es el problema, que nos aburrimos. ¿Qué hace falta entonces para que volvamos a ser lo que fuimos? Querer que eso suceda, nada más. Sevilla tiene historia flamenca, ha dado a los más grandes de este arte y está en el mapa de la jondura. ¿Saben qué dijo un día Silverio Franconetti de Sevilla, creo que en Brasil. “Sevilla es la eterna amante”. Me lo dijo un día un nieto de Manuel el Burrero, socio de Silverio. “Sevilla lo maltrató y nunca dejó de quererla. Por eso volvió a ella, para morir en ella”. Nada menos que en la Plaza de la Constitución, donde hoy está en el Banco de España. Se fue en 1857, regresó en 1865 y fundó el flamenco. Nada menos que el flamenco. Estos días en La Unión me acordé mucho de Silverio, quizá viendo cómo un pueblo vive un arte, el de cantar las penas de la mina donde ya no hay ni minas. En Sevilla no hay ya nada que recuerde a aquellos años de gloria jonda, los de los cafés cantantes, en el último tercio del XIX. En La Unión nos dan una lección cada año, con sus aciertos y errores.