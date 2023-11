Alejo Vidal-Quadras, Calvo Sotelo y el disparate actual

Prudencia por tanto antes de comenzar a decir lo primero que se nos ocurra. Las redes sociales ya dan miedo en este momento. Por ejemplo, Rosa Díez se ha lanzado a la piscina demostrando una falta de sensatez que asusta; el tuit que ha publicado dice lo siguiente: ‘Quien disparó a Alejo Vidal Cuadras, símbolo del constitucionalismo en Cataluña, es culpable. El responsable es el gobierno y un @PSOE q ha sembrado el odio y trata como apestados a los demócratas y abraza la ideología totalitaria de los prófugos de la justicia y los terroristas’. ¿Cómo alguien que se ha dedicado a la política puede vomitar esto sin pararse a pensar en las consecuencias? Otros usuarios de redes sociales comparan el disparo recibido por el señor Vidal-Quadras con la muerte de Calvo Sotelo antes de producirse la rebelión militar con Franco al frente el año 1936. En fin, esto es un disparate y no sigo haciendo inventario porque me parece doloroso que hayamos llegado a este extremo.

Yo no sé qué ha ocurrido. A estas horas no lo sabe nadie salvo el autor del disparo y sus compinches. Se irán descubriendo cosas y la policía española dará con el tirador. No sé qué ha pasado y no voy a caer en la trampa de dejarme llevar como si hubiera perdido el juicio.

Dicho esto, es verdad que el gran problema de algo así es que estemos viviendo una situación en España que ya resulta alarmante. La polarización política en la sociedad española es de una dimensión colosal, el discurso de los políticos es demencial (Abascal llamando a la desobediencia policial es lamentable; las condenas a la violencia callejera por parte de los dirigentes del PP con un pero añadido ha sido una vergüenza; la chulería de Puigdemont y las exigencias de los que provocaron un problema brutal son obscenas) la presencia de grupos de ultraderecha cantando el Cara al sol y destruyendo el mobiliario urbano causa estupor... Por mucho que Pedro Sánchez pacte con unos y otros no se puede consentir nada de eso. Más contrario que yo a lo que están pactando PSOE, Junts y ERC (igual millones de personas, más ni una sola) no lo van a encontrar en España, pero no pienso dedicarme a echar gasolina al fuego.

Estamos jugando una ruleta rusa y en el cargador hay más de una bala. Desde la barra de las tasca hasta los grupos de Whatsapp en los que se dicen cosas asombrosas (y falsas) hasta el Congreso de los Diputados, todo está descontrolado. Pensemos sobre ello y esperemos los resultados de la investigación.