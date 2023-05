Alfredo Pérez Rubalcaba y el sanchismo... nada que ver

El PSOE actual poco tiene que ver con lo que fue hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido el año 2017. El PSOE actual parece una caricatura del que dejó huérfano –ahora, hace cuatro años- Alfredo Pérez Rubalcaba. Y es que un partido político es lo que son sus militantes y sus líderes.

Resulta sorprendente que desde el PSOE se afanen por recordar a Pérez Rubalcaba porque el sanchismo puede ser muchas cosas aunque nunca lo que los grandes socialistas de la historia del partido quisieron. Y Pérez Rubalcaba lo fue, fue un grande y resulta casi grotesco que se le recuerde por los que acabaron con lo que él defendió junto a socialistas de enorme prestigio.

Enorme carisma, un poderío en las negociaciones digno de alabanzas, simpatía a espuertas y una inteligencia sobresaliente. Impartió clases en la universidad y eso le aportó una soltura al hablar que hacía de él un político al que creímos entender todos. Los políticos que le conocieron y compartieron con él trabajo, negociaciones o momentos de descanso, guardan un excelente recuerdo de este político que dejó claro, antes de su muerte, que gobernar con independentistas era una chapuza o que negociar con ETA sin una rendición total y la entrega de armas consumada, no podía producirse de ninguna de las maneras. Parece ser que Pedro Sánchez le dejó de hablar cuando manifestó sus posturas políticas.

El PSOE no se parece en nada al PSOE; el sanchismo no se parece en nada al socialismo; Pérez Rubalcaba no se pareció en nada a Pedro Sánchez (ni se pareció ni se parecerá); Pérez Rubalcaba fue un político excelente que trabajó duro por España y Pedro Sánchez es un político mediocre que trabaja duro para parecer excelente.

Alfredo Pérez Rubalcaba quedó en el corazón de millones de españoles porque nos enseñó que la política combina de miedo con cualquier otra cosa, que la política es dialogar, que el político de raza debe saber ceder para ganar, que la inteligencia bien utilizada puede ser un poderoso valor y que se puede hacer política sin ser un corrupto sin escrúpulos.

Al dejarnos, Pérez Rubalcaba cerró la puerta del viejo PSOE y se llevó la llave. Ay, si hubiera suerte y nos la enviase de vuelta...