Algo muy serio le espera a España

Supongo que ya todos nos hemos dado cuenta de que los próximos años van a ser muy cruciales para lo que, por ahora, llamamos España. Puede pasar de todo en un país dividido en dos bloques ciudadanos -como otros, empezando por Estados Unidos- que desean futuros distintos. Algo se mueve en el mundo pero ahora vamos a quedarnos en España.

Una mayoría estrecha de los ciudadanos ha votado cambio pero no el cambio del PP y Vox sino el cambio del PSOE y sus aliados. Las derechas han perdido, el ciudadano ha votado cambios de raíz, no sé si todos los que pueden llevar al PSOE y sus aliados a gobernar de nuevo eran plenamente conscientes de esto pero así es y a lo hecho, pecho, ya está bien de todas esas superficialidades que leo en los medios conservadores: que si Sánchez se aloja en Marruecos en lugares de lujo, que si la investidura de Sánchez cuesta tanto dinero, que si el Estado ingresa mucho por IRPF... Miedo a cambios esenciales se llama eso, deseos de no perder privilegios, algo tan viejo como la Historia misma.

Lo cierto es que todo indica que nos encaminamos a otra España, si es que se conserva ese nombre y si es que Sánchez logra ser investido. Si hay que prescindir del concepto España me gustaría el de Confederación o Federación de Estados de Iberia (CEIS o FEI), con Portugal también, soñar no cuesta nada aunque por el momento ese sueño sea una quimera. ¿O no? En el siglo XIX ya se estuvo organizando un intento serio de unión. Dejemos ese asunto y regresemos a España. Pactar con los independentistas y con un nacionalismo gallego en auge que tampoco hace ascos al separatismo supone modificar la constitución con todo lo que ello conlleva. Ahora no se trata de una modificación “menor” como cuando en 1992 el Tratado de Maastricht obligó a que los extranjeros votaran en las elecciones municipales ni como en 2011 cuando el PSOE y el PP pactaron una modificación de urgencia para introducir el factor de estabilidad presupuestaria por presiones del Poder europeo -lo cual terminó del todo con nuestra soberanía-, ahora se trata de una reforma de mucho calado que puede terminar con España tal y como ahora la conocemos.

El separatismo es ilegal según la Constitución. ¿O no? Si la Carta Magna recoge derechos a expresar las propias ideas y la personalidad de los pueblos de España es una aparente contradicción esa obligatoriedad de “España, unidad de destino en lo universal”, como sostenía el franquismo y ahora algo parecido la Constitución. Trocear España es una decisión paleolítica, en mi opinión. Sin embargo, es lo que poco más de la mitad de los votantes del 23J han elegido y si no ha sido así, francamente, es que hay votantes inconscientes que no deberían votar por respeto a la democracia o bien que se creen que puede volver un fascismo mussoliniano o nazi y se decantan por el separatismo, lo cual sería casi más grave. En ambos casos está bien presente la ignorancia.

Cuando se ha votado como se ha votado, el efecto es que los independentistas no se van a conformar con las dádivas que ya les han dado y con las que les darán a menos que entonces agachen la cabeza y dejen de ser independentistas. Querrán la independencia. Si no echan mano de nuevo de vías ilegales tendremos que respetar la Constitución.

No soy constitucionalista pero leo: “La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Gobierno y a cada una de las Cámaras de las Cortes, así como, con notables limitaciones, a las Asambleas de las comunidades autónomas”. Y también: “En su modalidad básica, el proyecto de reforma ha de ser aprobado por mayoría de tres quintos (3/5) de cada una de las cámaras de las Cortes Generales ”. En el Congreso hay 350 diputados, tres quintos son 210 votos. ¿De dónde los extraerá el gobierno? En el Senado hay mayoría absoluta del PP. Tampoco se puede lograr ahí aprobar una transformación radical de España.

Si por un milagro se aprobara otra España, aún podría votar el pueblo español, si así lo deciden Las Cortes (en 1992 y en 2011 no lo consideraron necesario). Hay otra forma de reformar la constitución que se llama procedimiento agravado pero es mucho más complejo que el ordinario y en estos momentos resulta imposible de cumplir.

No sé lo que tendrá en la cabeza el presidente del gobierno que puede ser de nuevo Pedro Sánchez, pero si por una serie de maniobras la constitución resultara modificada dentro de su procedimiento más visible, supongo que la monarquía se acabaría en España y pasaríamos a ser república, estados republicanos federados. ¿Todo esto se va a hacer sin traumas muy graves en Estepaís?