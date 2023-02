¿Algún problema con Los Romeros?

Este año tampoco le han dado la Medalla de Andalucía a Los Romeros de la Puebla. ¿Algún problema con los universales cigarreros? Es que no se entiende bien que se pida cada año por parte del Ayuntamiento de este pueblo y que se la vengan negando sistemáticamente. Al mejor grupo de sevillanas de la historia, sin pretender restar méritos a los otros grupos. Están Los Romeros, y luego los demás. ¿Alguien de la Junta podría decirnos qué movimiento ciudadano ha habido a favor de que se la hayan dado el grupo Siempre Así? No tengo nada contra ellos, aunque podría, pero lo de la negativa a premiar a los de La Puebla es ya puro recochineo.

Vivo en este gran pueblo desde hace cuatro años y puedo asegurar que aquí todo huele a ellos y que no hay un solo cigarrero o cigarrera que no hayan cantado alguna vez una de sus sevillanas. Negarles la dichosa medalla cada año es negársela también a los habitantes de esta localidad marismeña, de un pueblo fundamentalmente obrero, sevillano y andaluz de pura cepa.

Diez años tenía yo cuando salió el primer disco de este grupo histórico y como ya vivía en Palomares, a tiro de piedra de La Puebla, recuerdo perfectamente que fue una revolución. Hasta los albures cantaban y bailaban sus primeras sevillanas. En 2006, este grupo había vendido ya más de tres millones de discos. Pero dejando a un lado el negocio, el dinero, millones de andaluces sabemos muchas cosas de nuestra tierra gracias a Los Romeros. Que el solano de la marisma alisa las arenas o que el embarque del ganao levanta una polvarea.

Ya faltan dos componentes, Faustino Cabello y Juan Díaz, grandes talentos de la música andaluza. Viven aún José Manuel Moya, José Angulo y Manuel Cabello, hermano de Faustino. Tres grandes de las sevillanas. Pero en la Junta importan un pimiento. Mi vida no hubiera lo mismo sin estos cinco magníficos del arte de Sevilla. Sus letras son parte de la cultura poética y popular andaluza:

Solano de la marisma

tú que alisas las arenas

y vas dejando una huella,

salobre, desierta y seca.

Podría ser una soleá de La Sarneta o de José Lorente. No es solo la música, que nos han dejado un tesoro musical de inapreciable valor cultural. Es que sus letras han retratado a la Andalucía rural, de los pueblos, como nadie de ningún otro arte. Dile a los vientos vecinos, que no hay camino de vuelta. Ay, Dios, qué pena me da de esta Andalucía tan insensible e indolente.