Alquilar el vientre, como la Virgen

El repentino interés de cierta gente cristiana por blanquear los vientres de alquiler suscita mi propio interés por reflexionar sobre ellos. Alquilarle el vientre a una mujer para que sea madre de mentira, es decir, para que dé a luz sin traer al mundo el fruto de su vientre, sino el fruto pagado del virtual vientre de otra, me parece una práctica tan aberrante que no me imagino justificación alguna. Pero la prostitución siempre ha existido. Ya sé que vivimos en una sociedad mercantilista donde cada vez está más justificado todo lo que el dinero hace posible. No hace tampoco demasiado que el propio cristianismo negociaba con el perdón de los pecados. Todo era cuestión de capacidad económica para entrar o no entrar en el Reino de los Cielos. Pero resulta que el propio cristianismo empezó a recordar de súbito aquello de los sepulcros blanqueados que dijo Jesús, el mismo que echó del templo a los mercaderes, y todo empezó a reconsiderarse bajo la luz de una coherencia ideológica alejada del fariseísmo.

Como el mundo es redondo y el mundo rueda, vuelven a surgir posturas presuntamente cristianas que no ven del todo mal el vientre de alquiler siempre que el alquiler sea por amor al arte, es decir, sin cobrar, que es una de esas modalidades del negocio en la que siempre se ha especializado la corriente liberal del nuevo mundo. Mi consejo para todo el que esgrime el argumento cristiano del amor en todo caso es el siguiente: que practique el amor con los millones de niños en busca de padres que hay en este mundo, que practique el amor con los millones de bebés faltos de amor que ya han nacido y están condenados al sufrimiento y a la muerte antes de darse tantos golpes de pecho por ese escudo moral que es el aborto y que siempre se convierte en el tema preferido de debate para quienes miran mucho más dentro de los vientres ajenos que dentro de este mundo que es de todos. Ya estoy preparado para el ataque, porque me estoy imaginando que, en el colmo de la frivolidad, habrá quien esgrima que fue la Virgen María la primera que alquiló su vientre. Por Dios.

Estoy preparado para el ataque porque me he acostumbrado al retorcimiento argumentativo de quienes están dispuestísimos a ver la realidad desde el ancho de su propio embudo. Y desde tal perspectiva -la ancha perspectiva del aburguesamiento doctrinario- siempre hay gente dispuesta a hacerle el bien al otro, aunque siempre dé la casualidad de que los aparentes desinteresados sean las mujeres pobres cuyos cuerpos van a seguir a disposición del todopoderoso mercado al que solo regulará la ley de la oferta y la demanda por los siglos de los siglos. Pero que no nos obliguen a decir amén.