Amancio Ortega, corazón, Yolanda Díaz o la moda gallega no es esto

Amancio Ortega puede estar satisfecho. Creo. Porque Yolanda Díaz le hace ojitos. De verdad, no es broma. En un vídeo que se puede ver en redes, dice de Nadia Calviño que es una economista (la cosa es que escucha un nombre y reacciona); de Irene Montero que es una política; de Botín que es una banquera, de Rodríguez Zapatero que es una gran persona, de Pablo Iglesias que cambio la historia de España y de Amancio Ortega dice que le mola eso de la moda gallega, que resida en Galicia, que le pone contenta...

El problema es que de Amancio Ortega se pueden decir muchas cosas salvo que lo que hace su empresa se vincule a la moda gallega. De eso ni hablar. Que él sea gallego no convierte los productos de su empresa en iconos de la moda gallega. Que no, que no. Yolanda Díaz lo dice con una sonrisa en la boca, perdona a don Amancio porque es de la tierra.

Y el problema es que los seguidores de Yolanda Díaz suelen decir que este hombre es un empresario sádico que maltrata a sus trabajadores, que utiliza mano de obra esclava para producir, que no paga impuestos en España y hace trampas con la ingeniería financiera. Y no dan crédito a lo que han escuchado decir a su guía, a su faro (gallego).

Tal vez y solo tal vez, la señora Díaz comience a comprender que es necesario que en el mundo en el que vivimos aparezcan varios Amancios, que son los empresarios como él los que tiran del carro y los que hacen realidad algunas cosas que no podrían ser sin su colaboración. Y tal vez y solo tal vez, Yolanda Díaz ya sea menos comunista de lo que creemos porque estar a los mandos y darse un baño de realidad atempera mucho el ímpetu de las ideas más radicales.

Me cae muy bien Yolanda Díaz. Y me cae muy bien Amancio Ortega. Cada uno está aportando lo suyo que no es poco. Me encantaría que fueran capaces de entenderse y que don Amancio le diera un par de teóricas a la ministra. Mejoraría mucho su labor.

De momento, me conformo con que alguien le diga a la ministra de Trabajo que lo que hace Amancio Ortega no es moda gallega. Es otra cosa, mujer, otra cosa.