Amancio Ortega es un indeseable ¡Cuida de sus empleados!

No es la primera vez que Amancio Ortega e Inditex son temas principales de discusión en las redes sociales (¡anda, mira, si podemos decir las cosas en español! ¿Sabe usted qué significa exactamente Trending Topic? ¿Por qué lo dice entonces?); digo que Amancio Ortega e Inditex son temas principales de discusión en Internet.

Parece ser que un grupo de trabajadores ha agradecido a la empresa, a través de un vídeo, que les haya cuidado durante la pandemia respetando sus puestos de trabajo, dejando sus condiciones intactas y tratando de proteger a las personas de la Covid-19. Y, por supuesto, no han sido pocos los que han dicho que «los trabajadores de Inditex no representan a la clase trabajadora». Debe ser que la clase trabajadora son ellos y que los demás son gentuza que no saben distinguir entre el esclavismo y la libertad de una clase que, pase lo que pase, ha de estar enfrente del empresario, siempre en pie de guerra contra el capital. A un empresario solo se le puede insultar o criticar con brutalidad. Pero se equivocan. La clase trabajadora está formada por todo tipo de sensibilidades, de ideologías, de inteligencias y de comportamientos. Del mismo modo que un grupo político no puede hacer suya la bandera nacional, nadie debería ‘robar’ la condición de clase trabajadora a los que no piensan como ellos.

Inditex, por cierto, como casi todas las empresas, va a presentar unos resultados regulares. Por primera vez, el último trimestre parece que será un pequeño desastre y que las pérdidas serán una realidad que provocará el aplazamiento del pago de dividendos y un largo etcétera de inconvenientes. Aunque Amancio Ortega parece que sigue cuidando de sus trabajadores. No lo digo yo, lo dicen los propios empleados. A pesar de facturar 5.927 millones en el primer trimestre y perder 409 millones de euros, Ortega cuida de su gente. Qué desconsiderado.

¿Por qué no se puede agradecer algo (lo que sea) a un empresario? ¿Cuántas veces tienen que pedir perdón por triunfar generando, de paso, empleo y riqueza para la sociedad? ¿Cuándo un trabajador podrá ver la empresa como parte de su refugio y no como un centro de torturas?

Si dona millones de euros a la sanidad pública, malo. Si cuida de sus empleados y se lo agradecen, malo. Si dona millones de euros a Cáritas, malo. ¿Qué hace falta para que se le reconozca algo a Amancio Ortega?