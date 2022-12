Amaneceres de radio

Llevo sesenta años escuchando la radio cada día, durmiéndome cada noche con ella y despertándome cada mañana. Durante años, era el único medio para estar informado, con aquellos partes de Radio Nacional y los programas de Radio Sevilla, siempre tan cercanos y familiares. Cuando todavía no había tocadiscos en casa, la radio me permitía viajar al maravilloso mundo de la música. La primera vez entró una radio en casa, y que sonó la música, recuerdo que fueron unas sevillanas de Los Romeros de la Puebla, El embarque del ganao. Me puse a bailar y me caí de popas en la escupidera de mi abuelo. Aquel día supe que la radio sería un amor para toda la vida. Con los años, trabajé en varias emisoras, en espacios flamencos, y luego vino lo de escribir en prensa, en concreto en este diario, que fue hace ya casi cuarenta años. Esta mañana, como hago siempre, me desperté con Carlos Herrera, al que le soy totalmente fiel desde hace años. Cuando me levanto, estoy ya lo suficientemente informado como para salir a la calle, desayunar y comenzar el día. No sé si hago bien o no, pero es fundamental poner la radio al amanecer y comenzar a saber cómo va el país. Y aquí estoy, escribiendo la Tostá mientras Naranjo el de Morón habla con sapiencia y gracia sobre la gran final de ayer, un espectáculo inenarrable, de buen futbol. Esperando a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, que parece que no hay otra cosa. Qué solos estaríamos sin la radio, esa vieja amiga, de toda la vida, que no murió con la llegada de la televisión, como auguraban los más agoreros. Todo lo contrario: goza de más salud que nunca, quizá porque tenemos la peor televisión de la historia. Carlos Herrera es el mejor porque es capaz de lograr que la información y opinión sobre la actualidad política pueda ser divertida, que no tiene por qué ser un coñazo. La radio no puede ser una tortura, porque ya lo es la vida, generalmente, aunque tenga sus momentos divertidos. El periodismo en España está de pena, demasiado politizado y con poca independencia. Pero la radio es otra cosa, un medio del que puedes disfrutar en la cama mientras desayunas o cenas, te duchas o haces el amor. Puedes escuchar la radio en total oscuridad o a plena luz del día, sentado en el porche de casa o viendo amanecer en la marisma. Si la vida está hecha de breves momentos de felicidad y arte, el de escuchar a Herrera y sus grandes colaboradores al amanecer, con un té caliente y una tostada con jamón serrano y aceite de manzanilla de Arahal, es algo por lo que merece la pena respirar. Alguna vez he pensado en cómo sería el fin del mundo y siempre veo un bosque quemado, negro y humeante, con un aparato de radio dando la noticia.